MOZ

Strausberg (MOZ) Am Donnerstagabend kam es im Kulturpark zu einem Streit, in den laut Polizeiangaben circa 15 Personen verwickelt waren.

Was gegen 23.30 Uhr zunächst als verbale Auseinandersetzung zwischen den 16 bis 20 Jahre alten Beteiligten anfing, artete schließlich in Handgreiflichkeiten aus. Als die zwei Gruppen schließlich auseinandergegangen waren und das Gelände verlassen hatten, bemerkte ein 20-Jähriger eine Schnittverletzung an seinem Rücken, die medizinisch versorgt werden musste.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt auf und durchsuchte den Ort des Geschehens im Kulturpark. Jedoch konnten keine Gegenstände gefunden werden, die zu der Verletzung des jungen Mannes geführt haben könnten.