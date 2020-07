Silvia Passow

Elstal Über das historische Heizhaus, das gleich gegenüber dem Speisehaus der Nationen im Olympischen Dorf von 1936 liegt, wurde am Donnerstag der Richtkranz emporgezogen. Tatsächlich wurde aber nicht nur der Baufortschritt am Heizhaus gefeiert, sondern der Kranz auch stellvertretend für all die anderen fertigen oder beinahe fertigen Häuser im Dorf in luftige Höhen verbracht.

Bauarbeiter, Handwerker, Architekten, Mitarbeiter der Firma terraplan, die hier aufwendig saniert und neu baut, Vertreter der Gemeinde Wustermark und die zukünftigen Bewohner feierten am Donnerstag gemeinsam. Staatssekretärin Ines Jesse (SPD) war dabei und der parteilose Bürgermeister Holger Schreiber.

Investor Erik Roßnagel stellte die Leistung der Handwerker und Bauarbeiter in den Fokus. "Das ist körperliche Höchstleistung unter schweren Bedingungen", sagt er. Ganz so wie sie einst die Athleten hier zeigten. Holger Schreiber lobt Roßnagel als: "sehr verlässlichen Projektpartner." Und er findet, wie so oft, viel lobende Worte für die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Für beide ist es ein besonderer Moment, denn das Projekt "Olympisches Dorf" hatte seine Höhen und Tiefen, stand eine Zeit lang sogar vor dem Aus. Daran ist inzwischen nicht mehr zu denken. Ab September könnten die ersten Umzugswagen ins Dorf rollen, sagt Roßnagel.

Im ehemaligen Heizhaus wird wieder die Heizanlage stehen, dazu kommen Wohnungen. Grundrisse von Wohnungen sind nun auch im Prunkstück, dem Speisehaus der Nationen, erkennbar. Das Stahlbetongebäude hält für die Sanierer immer wieder mal eine kleine Überraschung vor. "Sanieren", sagt Roßnagel, "ist ein drittel bis doppelt so teuer wie neu bauen." In das Speisehaus mussten tragende Elemente hinzugefügt werden, die historische Tragstruktur reichte nicht mehr aus. Die Wohnungen reichen vom überschaubaren Apartment für Singles bis zu geräumigen Wohnungen für Familien. Im ersten Quartal 2022 sollen die Wohnungen im Speisehaus der Nationen fertiggestellt sein.

Zum Richtfest wurden auch wieder Führungen durch die Baustelle angeboten. Die besondere Gelegenheit, die Roßnagel in regelmäßigen Abständen anbietet, wurde auch diesmal wieder von vielen interessierten Besuchern genutzt.

Im Olympischen Dorf von 1936 wird saniert, wie auch neu gebaut. Wohnen für Senioren, eine Demenz-WG und ein Gesundheitszentrum gehören ebenfalls zum Projekt. Das Olympische Dorf wurde nicht nur für die Olympiade von 1936 gebaut, es stand bereits beim Bau die militärische Nachnutzung im Fokus. "Dennoch sind es diese drei Olympischen Wochen, die die Wahrnehmung des Dorfes prägen", sagt Roßnagel.

Das Speisehaus der Nationen bildete bereits 1936 den architektonischen Mittelpunkt und das soll auch so bleiben. Die Quartiere der Sportler waren strahlenförmig um den imposanten Rundbau drapiert. Einige der Quartiere, die berühmte Schwimmhalle und die Sporthalle sind im angrenzenden Museumsteil für Besucher zugänglich. Hier befindet sich auch die Ausstellung zu Jesse Owens, dem Ausnahmeathleten von 1936, dem auch die erste Straße im Olympischen Dorf gewidmet wurde.