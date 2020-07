René Wernitz

Rathenow (MOZ) Eine 67-Jährige Frau rief am Donnerstagnachmittag die Polizei, nachdem sich in der Nähe ihres Gartengrundstücks ein Mann entblößt haben soll. Eine umgehende Absuche des Umfelds durch eingesetzte Polizeibeamte blieb jedoch ohne Erfolg. Der etwa 30- bis 40-jährige Unbekannte soll sich nach Angaben der Frau bereits seit der Mittagszeit in dem Bereich am Havelweg aufgehalten haben. Er soll dunkle, glatte Haare haben. Er trug eine dunkle Jogginghose, ein schwarzes Oberteil, weiße Turnschuhe und hatte einen braunen Rucksack bei sich

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter 03322/2750 zu melden oder alternativ das Hinweisformular auf polbb.eu/hinweis zu nutzen.