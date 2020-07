René Wernitz

Rathenow (MOZ) Eine Zeugin informierte die Polizei über einen Einbruch in Büroräume einer Firma im Grünauer Fenn in Rathenow. Sie hatte beim Eintreffen am Donnerstagmorgen Einbruchspuren und Brandgeruch festgestellt.

Erste Ermittlungen durch die eingesetzten Beamten ergaben, dass die zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Täter wohl gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen waren. Anschließend wurden zahlreiche Innentüren aufgebrochen und beschädigt. Mehrere Räume wurden offenbar durchwühlt. Der von der Zeugin wahrgenommene Brandgeruch stammte von einer Papierrolle, die auf unbekannte Art in Brand gesetzt worden war, aber dann anscheinend von selbst erloschen war.

Im Zuge der Nahbereichsermittlung konnten drei Tatverdächtige festgestellt werden. Es handelt sich hierbei um Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren. Sie räumten in einer ersten Befragung gegenüber den Beamten ihre Tatbeteiligung ein. Sie gaben an, unter anderen auch technische Geräte gestohlen zu haben und diese dann weggeworfen zu haben. Ein Teil der Geräte konnte wieder aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf gut 6.000 Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen des Verdachts der versuchten besonders schweren Brandstiftung in Verbindung mit besonders schwerem Diebstahl wurde aufgenommen.