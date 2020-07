BRAWO

Brandenburg an der Havel Unbekannte versuchten am Donnerstag einen Pkw im Gerberaweg in Brandenburg an der Havel zu stehlen.

Der Halter des Pkw teilte der Polizei mit, dass das Schloss der Beifahrertür fehle. Seinen Wagen habe er am Abend zuvor in der Nähe der Wohnung abgestellt. Als er das Auto am Donnerstag benutzten wollte, stellte er den versuchten Einbruch fest. Abgelassen haben die Unbekannten von dem Pkw, da weitere Aktionen die Alarmanlage ausgelöst hätten.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka dreihundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.