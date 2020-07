MOZ

Neuruppin Ein 21-Jähriger wollte seine Mutter am Donnerstagabend in Neuruppin um Geld bitten. Als die Frau ihm das durch die geschlossene Tür verweigerte, trat er diese ein und ging in die Wohnung.

Die Mutter gab nicht nach. Der 21-Jährige versuchte daraufhin sein Glück bei seinen Großeltern, die in der Nähe wohnen. Da diese ihn nicht ins Haus ließen, trat er die Hauseingangtür ein, um vor der Wohnung nach Geld zu betteln.

Noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete der Mann, der der Polizei schon bekannt ist. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro.