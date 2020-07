GZ

Gransee Der Verschönerungsverein Gransee trauert um Karl Busch.

"Unser ,Karlchen’ ist plötzlich und unerwartet im Alter von 74 Jahren von uns gegangen. Er war weit über die Grenzen Gransees als Stadtführer korrekt historisch gewandet bekannt. Ausgeprägtes geschichtliches Wissen hatte er durch so manche Anekdote zum Schmunzeln oder zum Gruseln bereichert. Mit hoher Sachkenntnis gestaltete und pflegte er die Internetseite der Gransee-Info und war berechtigt stolz über das ständig wachsende Interesse vieler Menschen an touristischen, gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten in Gransee", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Mit großer Begeisterung habe der Tenor auch den Chor "Spätlese" bei seinen Auftritten über die Stadtgrenzen hinaus bereichert.