Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Die Abendmusikreihe der evangelischen Kirchengemeinden Rheinsberg und Menz geht am Montag, 13. Juli, für dieses Jahr zu Ende – und das auch mit Erfolg. Denn in den vergangenen Wochen wurden Spenden eingespielt, die zwei musikalischen Projekten zugute kommen werden, teilte Kantorin Juliane Felsch-Grunow mit. So fließt ein Teil des Geldes in die Generalüberholung und -reinigung der Orgel in der St.-Laurentius-Kirche. Die andere Hälfte geht an den Förderverein Kinder- und Jugend-Musik (Kijumu), der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert und das eigentlich während der Pfingstmusiktage mit einem großen Geburtstagskonzert begehen wollte. Wegen der Corona-Pandemie musste allerdings auch dieses Konzert abgesagt werden, so Felsch-Grunow.

Vierstellige Spendensumme

Zum Abschluss der Abendmusik am Montag werden Abendlieder zum Zuhören und Mitsingen gespielt. Zum Finale werden auch Mitglieder des Kijumu-Vereins erwartet. Gastwirt Andreas Endler, der die Abendmusikreihe seit drei Jahren unterstützt, wird die Spende an Kijumu übergeben. "Die genaue Spendensumme wird zwar erst dann feststehen – vierstellig wird sie aber in jedem Fall sein, so viel steht schon fest", so Felsch-Grunow.