Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) In diesen Tagen und Wochen werden auf den Fußballplätzen der Region viele Fotos gemacht. Ganz hoch im Kurs stehen Mannschaftsbilder, um damit die Presse, die eigenen Internetkanäle sowie Sponsoren und treue Wegbegleiter zu versorgen. Bei der Erstellung der Aufnahmen ist jedoch Obacht geboten.

Derartige Bilder können aufgenommen werden – "unter Berücksichtigung des Mindestabstandsgebotes von 1,5 Metern". Darauf weist Sylvia Holm, Leiterin des Oranienburger Ordnungsamtes, hin. Aus dem Gesundheitsamt des Landkreises kommen auf Nachfrage ähnliche Hinweise.

Gemäß der aktuell geltenden Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus sei zwischen Personen im öffentlichen und privaten Bereich grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme, die im Auftrag von Amtsarzt Christian Schulze erstellt wurde. Bezogen auf den Fußball und die Mannschaftsbilder heißt es: "Die reine Sportausübung unter freiem Himmel ist vom allgemeinen Abstandsgebot ausgenommen. Zur Sportausübung können Mannschaftsbilder nicht gezählt werden." Der Leiter des Fachbereichs Gesundheit fügt an: "Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für Gruppenfotos sieht die Umgangsverordnung, welche am 15. Juli in Kraft getreten ist, nicht vor."

Der Amtsarzt bedauert, "derzeit keine andere Auskunft geben zu können". Sylvia Holm betont, dass auf Teambilder dennoch nicht verzichtet werden muss – wenn denn der Abstand stimmt. "In diesen Zeiten wird oft Kreativität von uns allen erwartet und die Anpassung bewährter Vorgehensweisen an das aktuelle Infektionsgeschehen."