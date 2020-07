Jürgen Liebezeit

Schildow (MOZ) Nach der erfolgreichen Bestimmung der Gerandeten Jagdspinne gibt es heute ein neues Naturrätsel. Unser Leser Egon Homer hat diese Libelle in Schildow fotografieren können. Sie tauchte auf seinem Grundstück am Rande des Tegeler Fließtals auf.

Wer weiß, um welche Libellenart es sich handelt, kann seinen Tipp per Mail an lokales@oranienburger-generalanzeiger.de schicken. Wir lösen das Rätsel in der kommenden Woche dann auf. Wer auch im Landkreis Oberhavel ein ihm unbekanntes Tier oder eine unbekannte Pflanze fotografiert hat, kann uns ein Bild in möglichst hoher Auflösung schicken, dass wir dann veröffentlichen. Unsere Leserinnen und Leser können sicherlich bei der Bestimmung helfen.