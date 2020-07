Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Jeder, der sich für die Rettung des Gutes Gentzrode bei Neuruppin einsetzen möchte, kann das nun auch bequem online erledigen. Der Freundeskreis, der das historische Gut, das vom Verfall bedroht ist, im Bewusstsein halten möchte, hat dafür im Internet eine Petition gestartet. Unter dem Link https://www.petitionen.com/gentzrode_darf_nicht_verfallen kann sich jeder beteiligen.

"Das beeindruckende Gutshaus mit seinen Nebengebäuden ist ein herausragendes kulturhistorisches Objekt, das schon Fontane als Oasen-Chateau bezeichnete. Wegen der einzigartigen Gestaltung, seiner Bedeutung und des historischen Wertes steht die Anlage unter Denkmalschutz", heißt es auf der Seite. Mit seiner Unterschrift unterstützt man die Forderung des Freundeskreises "Gentzrode erhalten!" und appelliert an Eigentümer, Politik und Verwaltung, sich aktiv für den Erhalt des Ensembles einzutreten, das in den vergangenen Wochen wie berichtet gesichert wurde. Wie Initiator Wolfgang Freese mitteilte, dürfen online aber alle nur die unterschreiben, die sich bisher noch nicht in eine der Papierlisten eingetragen haben. Diese liegen noch immer in mehreren Geschäften in Neuruppin aus.