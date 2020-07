Ulrike Gawande

Temnitz (MOZ) Bis zu 300 Menschen könnten in den nächsten Jahren mehr ins Amt Temnitz ziehen. Das rechnete Amtsdirektor Thomas Kresse den Mitgliedern des Amtsausschusses auf der jüngsten Sitzung vor.

Mehr als 80 Baugrundstücke

Hintergrund für diese positive Entwicklung ist die Entstehung von über 80 Baugrundstücken in den Gemeinden des Amtes. Gehe man dann davon aus, dass ein durchschnittlicher Haushalt bei 1,62 Kindern aus 3,62 Personen bestehe, so Kresse, käme es zu diesem Einwohnerzuwachs, mit dem sich zudem der Trend des vergangenen Jahres fortsetzt. So stieg die Einwohnerzahl im Amt 2019 um 1,8 Prozent. Auch im ersten Halbjahr 2020 gebe es wieder ein positives Wanderungssaldo, berichtete der Amtsdirektor. Das heißt, dass mehr Menschen den Weg ins Amt Temnitz gefunden haben als weggezogen sind. Zudem wurden 2020 bereits ähnlich viele Babys geboren wie in der ersten Jahreshälfte 2019, so dass auch die Geburten- und die Sterberate nahezu ausgeglichen sind, erklärte Thomas Kresse den Mitgliedern des Amtsausschusses.

Sieben Wohngebiete

Insgesamt gibt es neben der privaten Lückenbebauung in den Dörfern sieben neue Wohngebiete im Amt. Bereits Ende 2019 erhielt das Baugebiet "An den Temnitzwiesen" in Walsleben Baurecht, wobei von 13 Grundstücken zehn verkauft sind. Ebenfalls Baurecht besteht am Lindensteg in Kränzlin. Alle elf Grundstücke seien verkauft und einige Häuser errichtet, informierte der Amtsdirektor. Im Baugebiet Werderberg in Wildberg können 15 Häuser gebaut werden. Für dieses Vorhaben eines privaten Trägers rechnet Kresse mit der Erteilung des Baurechts in der zweiten Jahreshälfte wie für bis zu 18 Grundstücke in Dabergotz. Diese entstanden durch eine Klarstellungs- und Ergänzungssatzung und werden nicht auf die vom Land vorgegebene Entwicklungsgröße der Gemeinde angerechnet.

Kommunale Wohnungen

Ebenfalls in Dabergotz wurde das Amt beauftragt, hinter der ehemaligen Gaststätte ein kleines Wohngebiet für sechs bis acht Grundstücke zu entwickeln (wir berichteten). Einen Schritt weiter sind hingegen die Arbeiten in Lüchfeld, wo derzeit die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde läuft. Dort könnten unter dem Titel "An der Apfelplantage" ab 2022 bis zu zwölf Baugrundstücke entstehen. Mit Baurecht für 2021 rechnet Kresse zudem für das Projekt "Arbeiten und Wohnen im Schlosspark Kränzlin", wo acht Bauflächen ausgewiesen werden sollen. Abschließend berichtete der Amtsdirektor, dass aktuell 95 Prozent der kommunalen Wohnungen in den Gemeinden belegt seien.

Obwohl diese Entwicklungen positiv stimmen, betonte Kresse, dass der Zuwachs an Einwohnern zugleich auch Verpflichtung sei, die entsprechende Infrastruktur in Bezug auf Schule, Kita, Feuerwehr und Straßen bereit zu stellen. So würden sich schon jetzt die steigenden Einwohnerzahlen auch in den Kitas und den zwei Grundschulen des Amtes in Wildberg und Walsleben bemerkbar machen. "Wir haben steigende Schülerzahlen und mehr Einschüler", freut sich Kresse. Räumlich sehe er keine Probleme, da die Schulen früher bis zur zehnten Klasse gingen. Kresse berichtete, dass für die Außengestaltung des Schulhofes in Wildberg jetzt Fördermittel beantragt wurden. Für die Erneuerung der Fassade und der Fenster der Schule in Walsleben rechnet die Verwaltung mit den Fördermitteln für 2021.

Zu wenig Kita-Plätze

Nicht ganz so rosig sieht es bei den Kitas aus. Zwar eröffnet im August die neue Einrichtung in Kränzlin, doch zeitgleich wird die Kita in Werder geschlossen. "Wir sehen schon jetzt, dass die neue Kita nicht ausreichen wird", sagte Kresse in Hinblick auf die derzeit geltenden Ausnahmegenehmigungen für die Einrichtungen in Dabergotz und Wildberg. "Die Gebäude stoßen sind an ihre Kapazitätsgrenzen", erklärte er. Umso erfreuter sei er, dass sich der Boxweltmeister Marco Huck vorstellen kann, in den Bau einer Kita zu investieren, die vom Deutschen Roten Kreuz betrieben werden soll. In der vergangenen Woche hatte es ein erstes Gespräch dazu in der Amtsverwaltung gegeben. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung entschied sich der Amtsausschuss für Dabergotz als Standort für einen möglichen Neubau. Geklärt werden muss, ob das Dorfgemeinschaftshaus, das ebenfalls auf dem Festplatz entstehen soll, mit der Kita kombiniert wird oder ob zwei Gebäude entstehen.

Kommunalkredit

Zum Abschluss genehmigte der Ausschuss einen Kommunalkredit über 500 000 Euro, der während der Corona-Krise im Eilverfahren beschlossen worden war. Die Aufnahme war nötig geworden, um die steigenden Kosten für den Kita-Bau in Kränzlin abzufedern. "Wenn es das Geld nicht gegeben hätte, hätte der Bau stillgestanden, und die Kita wäre nicht pünktlich fertig geworden", erklärte die Temnitzer Kämmerin Kerstin Dames.