Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Am Neuruppiner Hangar 312 von Besitzer Christian Juhre wird in Zukunft eines mehr möglich sein: Juhre hat kürzlich den Nachbar-Hangar erworben. Dadurch gibt es vor Ort nun Platz für große Open-Air-Veranstaltungen.

"Der eigentliche Hangar dient dabei als Bühnendach", erklärt Christian Juhre. Die Tore zur ursprünglichen Veranstaltungsstätte am Hugo-Eckener-Ring werden dann kurzerhand geöffnet – und fertig ist die Festwiese am Rand von Neuruppin. Die Wiese, die so entsteht, ist rund 8000 Quadratmeter groß. "Das bietet uns gerade jetzt, wo Abstandsregeln eingehalten werden müssen, Vorteile", sagt Juhre.

Der Kauf des Nachbargrundstücks ermöglicht es Christian Juhre auch, wieder ein umfangreiches Programm am Hangar anzubieten. Bis zum September werden alle Veranstaltungen erst einmal unter freiem Himmel stattfinden. Der Startschuss für die Open-Air-Saison fällt am Sonnabend, 25. Juli. Dann ist die Karat-Tribute-Band Seelenschiffe in Neuruppin zu Gast. Beginn des Ostrock-Konzert ist um 19 Uhr.

Durch den nun gewonnenen Platz wird es im Spätsommer noch etliche weitere Veranstaltungen geben: Laut Christian Juhre sind eine Abba-Show, eine Oldie-Show und ein Tuning-Treffen am Hangar geplant. "Für das Treffen mussten wir gar keine Werbung machen. Da kamen gleich richtig viele Anmeldungen", freut er sich.

Am 1. August ab 10 Uhr findet der nächste Wiesen-Flohmarkt vor Ort statt. Am 2. August steht dann das Kinderdisko-Konzert mit Volker Rosin auf dem Programm, bevor am 22. August Tom Astor und seine Band die neue Bühne am Hangar bespielen. Am 23. August startet ein Line-Dance-Sonntag.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter www.hangar-312.de.