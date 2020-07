Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Am Engagement der Boots-Unternehmer-Familie Ventelou ist deutlich ablesbar: Die Probleme anderer und zumal sozial bedürftiger Menschen rücken nicht einfach in weite Ferne, nur weil die unternehmerische Arbeit gleichsam über Ländergrenzen hinweg andere Dimensionen angenommen hat. Die auch in Fürstenberg ansässige Firma Revier-Charter der Ventelous engagiert sich geschäftlich gleichsam europaweit. In 18 Ländern und 34 Regionen. Doch unlängst haben die Ventelous den Lions-Club Duisburg bewogen, einer sozialen Einrichtung in Fürstenberg an der Havel 45 Paar Sportschuhe zukommen zu lassen. Und zwar Neustart Zootzen vom Evangelischen Johannesstift.

"Positiver Stress"

Isabelle Ventelou leitet die Fürstenberger Niederlassung. Die engagierte junge Frau konnte am Freitag auf Nachfrage der GZ bestätigen, die Schuhspende werde keine Eintagsfliege sein. Weitere 45 Paar sollen nämlich demnächst dem Evangelischen Johannesstift gespendet werden. "Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Lions Club in Duisburg, in dem sich unserer Familie engagiert, schon seit langer Zeit sehr gute Kontakte mit dem Johannesstift pflegt", erklärt die junge Frau.

Die vergangenen Tage war Isabelle Ventelou vor allem geschäftlich noch in Frankreich und in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Man sieht der Geschäftsfrau an, dass sie den "positiven Stress" fast genießt: Denn das Wiedererwachen des Bootstourismus – fast ein Vierteljahr lag alles im Koma – bedeute endlich, das Saisongeschäft generiert dringend benötigte Einnahmen.

Ihre Mutter Hella hatte gleichwohl vor einigen Wochen im Lions Club Duisburg die Idee aufgebracht, eine sozial tätige Einrichtung in Brandenburg zu fördern, und zwar eine die "im Kinder- und Jugendbereich" engagiert ist, erzählt Isabelle Ventelou. Genau diese Absicht hegten die Lions nämlich, "übrigens eine Vereinigung, in der sich keineswegs nur vermögende Leute versammelt haben", merkt Isabelle Ventelou an. Auch ganz normale Leute, die etwas für andere tun wollen, seien engagiert.

Dass die Sportschuh-Aktion so vorzüglich klappte, liege übrigens auch an Olaf Bechert. Der Geschäftsführer der Regio Nord mbH des Mittelzentrums Gransee-Zehdenick und Fürstenberg war telefonisch über die Idee der Duisburger Löwen in Kenntnis gesetzt worden. Bechert habe keine Sekunde gezögert und sogleich den Kontakt mit den Neustartern in Zootzen hergestellt.

Rund um die Uhr zu tun

Und zwar über Sebastian Kientopf, der nicht allein im Fürstenberger Sportverein aktiv ist, sondern auch Betreuer bei Neustart in Zootzen. Als die Aktion anlief, da war es auch mit dem Charterboot-Geschäft endlich wieder losgegangen. "Wir haben Mitte Mai erste Abfahrten verzeichnen können", berichtet Isabelle Ventelou, die mit ihrer Familie mittlerweile in der Wasserstadt auch ihr Zuhause gefunden hat.

Na und jetzt? Jetzt herrsche wieder das, "was man unter Normalbetrieb versteht", was bedeutet, rund um die Uhr sei etwas zu tun. "Es ist unglaublich, was für eine Bürokratie durch die Corona-Situation entstanden ist", merkt die Geschäftsfrau an. Allein was die notwendigen Umbuchungen betrifft, war sehr viel zu tun. "Und dann diese Mehrwertsteuersenkung, es ist zum Verrückt werden, welcher Aufwand für die Firmen damit verbunden ist", deutet sie vage die Fülle der Probleme an. Mit sieben Booten war Revier Charter vor fast zehn Jahren gestartet, damals noch am Schwedtsee. Am Standort Röblinsee seien nun fünf weitere komfortable Schiffe hinzugekommen. Außerdem ein stationäres, auf dem Wasser befindliches Feriendomizil, das bei den Kunden ebenfalls großes Interesse wecke.

Fazit: Für Isabelle Ventelou müsste der Tag wohl 25 Stunden haben, denn im Vorstand des Fürstenberger Tourismusvereins engagiert sich die junge Mutter ebenfalls.