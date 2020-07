Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wird eine zweite Welle an Corona-Infektionen nach Frankfurt (Oder) schwappen? "Ab der Mitte der Sommerferien könnte es langsam interessant werden", sagt Amtsarzt Oliver Fahron.

Wie er befürchtet auch der Gesundheits- und Sozialbeigeordnete Jens-Marcel Ullrich (SPD), dass "mancher es im Urlaub mit den Corona-Regeln nicht ganz so ernst" nehmen könnte. Erhöhte Risiken gebe es auch durch den wieder verstärkten Besuch von Märkten, wie dem Basar in Słubice, wissen die Verantwortlichen.

Die jüngste Neuinfektionen – es gab zwei seit dem 27. Juni – und Verdachtsfälle hatten jedoch keinen Frankfurter Ursprung, erklärt der Amtsarzt. Betroffen seien Pendler, die sich in größeren Städten wie Berlin und Potsdam infiziert hätten, so Fahron. Angesichts dessen blickt er auch dem Beginn des neuen Semesters an der Viadrina mit einiger Sorge entgegen. Trotz verstärkter Online-Studienangebote sei ab Oktober mit einem erhöhten Präsenzbetrieb an der Universität und damit wieder mit mehr pendelnden Studenten und Wissenschaftlern zu rechnen. "Und das ausgerechnet in der kalten Jahreszeit, wenn sich die Viren wieder wohler fühlen", so der Amtsarzt.

Spannend werde es jedoch schon vorher, wenn Anfang August der Schulbetrieb wieder voll beginnt und die Kitas der Stadt voll belegt sind. Die Schulöffnung ist für den Amtsarzt dennoch richtig und alternativlos. "Sonst kriegen wir noch größere Probleme", meint Oliver Fahron.

Jens-Marcel Ullrich sieht unter dem Aspekt der Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten und der "Kreativität mancher Eltern" beim Einhalten von Seuchenschutzregeln die Kinder in Kitas und Schulen möglicherweise sogar "besser aufgehoben". Die Stadt sieht der Gesundheitsbeigeordnete, sollte sie von Corona noch einmal stärker betroffen sein, "gut vorbereitet und medizinisch gerüstet".

Ullrich nutzt die Corona-App

Auf die Corona-App angesprochen, zückt der Beigeordnete sein Handy: Ullrich hat sie installiert. Für die Nutzer sei die App gut, weil sie gewarnt werden, wenn sie einem Infizierten nahe gekommen sind – vorausgesetzt, der nutzt die App selbst auch. Für seine Behörde jedoch sei sie wenig hilfreich, berichtet der Amtsarzt. Der strenge Datenschutz mache es selbst für die Betroffenen schwer, Kontakte nachzuvollziehen. Wenn jedoch viele die Warn-App nutzen würden, könnte sie immerhin Hinweise auf mögliche Hotspots geben, sagt Fahron.

Während sich Urlaubs-Rückkehrer aus der EU, bei denen Krankheitssymptome auftreten, in der Regel ihrem Hausarzt vorstellen würden, melden sich im Gesundheitsamt immer wieder Einreisende aus Ländern, die vom Robert-Koch-Institut als internationale Risikogebiete ausgewiesen wurden, berichtet der Amtsarzt. Diese müssten sich laut aktueller Verordnungslage "auf direktem Weg für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben", betont er. Erspart werden kann Betroffenen diese nur durch einen aktuellen Corona-Test – der natürlich negativ ausfallen muss. Und was ist, wenn man mit einem eben erst gemachten Test einreist? "Nicht alle der weltweit fast 20 Test-Varianten genügen den deutschen Standards", erklärt Oliver Fahron, warum in der Regel nochmal getestet werden muss.

Kosten von 130 bis 150 Euro pro Test auf Corona

Das kann für die Betroffenen teuer werden. Denn privat veranlasste Tests müssen selbst bezahlt werden. Niedergelassene Ärzte würden dafür "im Schnitt zwischen 130 und 150 Euro" berechnen, weiß der Amtsarzt. Ihn erreichen aktuell vermehrt Anfragen von Rehabilitanten, deren Reha-Kliniken bei der Anreise einen höchstens 48 Stunden alten Corona-Test verlangten – aber nicht dafür bezahlen wollen. Es sei dringend nötig, dass der Gesetzgeber eine Ausführungsverordnung erlässt, die regelt, in welchen Fällen Corona-Tests Kassenleistungen sind und wann nicht, sagt der Beigeordnete dazu.

Die bereits angekündigte Verordnung solle zudem regeln, in welchen Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen wer wie oft regel-getestet werden soll, weiß Ullrich. Er spricht sich klar fürs "Durchtesten, zunächst in Modellschulen und –kitas" aus. Nur so könne man eine Vorstellung davon bekommen, wie viele Frankfurter schon mit dem Virus infiziert waren oder sind. Denn nicht nur Kinder erkranken oft ohne Symptome. Mit den Regel-Abstrichen dürfte die Zahl der Corona-Tests, die in der Stadt gemacht wurden, in die Höhe schnellen. Bislang schätzt der Amtsarzt sie auf rund 1350.