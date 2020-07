Christian Heinig

Bernau (MOZ) Ferienzeit ist bekanntlich Bauzeit – auch im Schienenverkehr. Ab Montag wird es deshalb Ernst für alle S-Bahn-Nutzer. Dann wird die Linie S2 zwischen Bernau und Buch, die täglich von mehreren Tausend Fahrgästen genutzt wird, unterbrochen. Und das gleich für fünf Wochen – bis 17. August.

In dieser Zeit plant die Bahn jede Menge Arbeiten auf dem Abschnitt. Das geht bei der Erneuerung der Schienen auf dem 7,5 Kilometer langen Abschnitt los und hört bei der Gleisbettreinigung auf. Zudem wird an der Schönerlinder Straße in Zepernick zwischen dem 16. und 24. Juli eine Hilfsbrücke errichtet.

Die Folge der ganzen Bauarbeiten: ein wochenlanger Pendelverkehr. Wer dabei nicht auf den RE3 ausweichen kann, um in die Hauptstadt zu kommen, muss den Schienenersatzverkehr (SEV) nutzen – also Busse. Längere Fahrzeiten gibt es inklusive.

Nach Angaben der S-Bahn verlängert sich die Fahrt von Bernau bis Buch, die die S2 sonst in elf Minuten schafft, mit Bussen auf 30. Genug Platz sollte dabei vorhanden sein. "Die Zahl der Busse ist auf die jeweilige Verkehrszeit und damit das Fahrgastaufkommen abgestimmt", teilt ein Bahnsprecher auf Anfrage mit. Die Mitnahme von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen ist jedoch nur eingeschränkt möglich.

Die Ersatzbusse halten, von Bernau kommend, an folgenden Stationen: Bernau Bahnhof, Gaskessel, Zepernicker Chaussee, Abzweig "Wohnsiedlung", Bahnhof Zepernick, Kirche Zepernick, Schweizer Straße, Bahnhof Buch.

Die Bauarbeiten beschränken sich übrigens nicht nur auf die S-Bahn. Auch beim Regionalverkehr gibt es Einschränkungen. Betroffen sind die Nächte des 15/16. Juli und 16/17. Juli. In beiden fallen ab 22.30 Uhr alle Regios des RE3 aus – zwischen Eberswalde und Südkreuz. Als Ersatz sind auch hier Busse im Einsatz.

Neues Gleis am Bahnhof Karow

Zudem wird der Pendelverkehr am Wochenende vom 17. bis 20. Juli sogar noch ausgeweitet. Da fahren nicht nur zwischen Bernau und Buch keine S-Bahnen, sondern auch nicht zwischen Buch und Blankenburg. Das liegt daran, dass der Bahnhof Karow wieder ein zweites Gleis bekommen soll. Deshalb fährt auch der RB27 (Niederbarnim-Eisenbahn) mehrere Tage nicht zwischen Karow und Schönerlinde.

War’s das? Nicht ganz. Es gibt noch weitere Bauarbeiten in diesem Jahr auf der Stettiner Bahn. Sie sollen vom 17. bis 28. September stattfinden. Dann werden laut eines Bahnsprechers am Bahnhof Karow weitere Lärmschutzwände errichtet, eine Weiche erneuert und Kabelanlagen für Signale und Stromversorgung verbaut. Zu den genauen Auswirkungen auf den Zugverkehr will die Bahn rechtzeitig informieren.