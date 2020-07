Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Ab sofort gibt eine Frau im Zehdenicker Fremdenverkehrsverein den Ton an. Gabriele Haubner aus dem Ortsteil Kappe löst den langjährigen Vereinschef Waldemar Schulz ab.

Darauf einigten sich die Mitglieder des Vereinsvorstandes während ihrer jüngsten und konstituierenden Sitzung. Sie soll bereits am 30. Juni stattgefunden haben, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Die Wahl des neuen Vorstands war noch vor der Corona-Pandemie erfolgt, und zwar am 20. Februar. Die turbulente Zeit danach verzögerte aber die Konstituierung des Gremiums.

Dem neuen Vorstand gehören künftig an: Gabriele Haubner, Anke Treichel und Heike Thomas sowie Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos), Ricardo Schulz und Waldemar Schulz. Aus eigenem Wunsch ausgeschieden sind die Wirtschaftsförderin in Zehdenick, Uta Kupsch, und Roy Lepschies, der Chef des Ziegeleiparks Mildenberg.

Wie einer Mitteilung des Vereins zu entnehmen ist, war es Waldemar Schulz, der vorgeschlagen hatte, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten und den Vorsitz mit Gabriele Haubner zu besetzen – somit erstmalig mit einer Frau. Die frühere Behindertenbeauftragte der Havelstadt wurde daraufhin einstimmig von den Vorstandsmitgliedern gewählt. Sie vertritt den Verein nun für zwei Jahre. Heike Thomas fungiert weiterhin als Schriftführerin und Ricardo Schulz als Kassenwart, auch diese wurden einstimmig dazu ernannt.

Gabriele Haubner betreibt in Kappe die Reit- und Raststation Schorfheide GbR, mit einer Reitschule und zwei Ferienwohnungen, sie ist seit 2018 Mitglied im Verein, der unter anderem die Touristinfo am Marktplatz in Zehdenick betreibt.