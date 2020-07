Markus Kluge

Linum (MOZ) Wenn Manuela Dippy ihren Hof in Linum betritt, sind ihre Hunde Cookie und Jerry ganz aus dem Häuschen. Wie viele andere Vierbeiner freuen sich die beiden, wenn "der Boss", der die Futterdosen öffnen kann, da ist. Neben den beiden dürften sich aber auch noch viele andere Tiere freuen. Denn die Tierärztin eröffnet nach mehr als einem Jahr der Schließung ihre Praxis im Storchendorf wieder.

Start in der Krise

Im Februar 2019 hatte Dippy ihre Praxis und ihre Katzenpension dichtmachen und ihre Kunden mit den tierischen Patienten zu den Vertretungen in andere Orte schicken müssen. "Ich war erkrankt und richtig weg vom Fenster", sagt sie nur. Nach Klinik und Reha freut sie sich nun umso mehr auf alte Bekannte: "Das ist ein tolles Gefühl." Ihr Neustart fällt ausgerechnet in die Corona-Krise, in der nun auch für sie in der Praxis Visier und bei Hausbesuchen Mundschutz Pflicht sind. Die Veterinärin kann der Krise in Bezug auf die Tiere aber durchaus etwas Positives abgewinnen. "Die Menschen sind nicht mehr so viel unterwegs und beschäftigen sich mehr mit ihren Tieren", sagt sie. Das habe zur Folge, dass Krankheiten schneller erkannt und Patienten zeitiger vorgestellt werden. "Es fällt jetzt eben schneller auf, wenn Tiere niesen oder husten", sagt sie. Auch Hautveränderungen oder auffälliges Verhalten, wenn Katzen wegen Zahnschmerzen beispielsweise nur einseitig fressen, werden plötzlich schneller bemerkt. "Das ist viel besser, als wenn man nur am Sonntagvormittag etwas Zeit mit seinem Tier verbringt", sagt Dippy. Nicht selten führte das sonst dazu, dass vor allem an den Wochenenden Tierhalter mit ihrem Vierbeiner beim Notdienst auftauchten. Generell hätten sich seit ihrer Praxis-Eröffnung 2001 die Umstände verbessert. Viele junge Menschen würden Tiere halten – vor allem bevor sie sich entscheiden, selbst Eltern zu werden. Und auch Fälle von Zwingerhaltung oder Kettenhunde seien die absolute Ausnahme. "Die Menschen sind dafür sensibler geworden", freut sie sich.

Animateure für tierische Gäste

Passend zu den Sommerferien hat Manuela Dippy ihre Katzenpension wieder geöffnet. In der ist Platz für sechs tierische Gäste. Damit die sich im Zweifelsfall nicht einsam fühlen, hat Dippy Gesellschaft für den Besuch: drei Katzen, die sie selbst liebevoll als "Animateure" bezeichnet. Die Pension empfängt nicht nur während der Urlaubszeit Gäste. "Viele bringen ihre Katzen auch her, wenn sie eine Familienfeier haben, bei der ihre Katze einen Nervenzusammenbruch bekommen würde", sagt Dippy. Ein Umzug würde für viele Tiere ebenfalls Stress bedeuten, dass sich viele Halter eher dafür entscheiden, ihre Katze in den Urlaub zu schicken, bevor sie dann ihr neues fertiges Zuhause erleben kann.

Die Zeit ihrer Genesung hat die Tierärztin auch genutzt, um sich fortzubilden. "Die Geriatrie war ja schon immer mein Steckenpferd", sagt Dippy, die ihr Wissen um die Altersheilkunde weiter vertieft hat. Ihr sei es wichtig, dass es betagten Tieren im hohen Alter noch gut geht. Aber fast wie beim Menschen plagen sich auch Tiere mit Arthrose, Stoffwechselstörungen und abnehmender Kraft herum, was deren Leben nicht einfacher macht. Dann gebe es selbst für Vierbeiner so etwas wie Physiotherapie. "Und wer eine Katze hat, die älter als acht Jahre ist, sollte schon einmal kontrollieren lassen, ob Niere, Leber und Schilddrüse noch in Ordnung sind", rät sie.

Es gibt auch Exoten

Wer denkt, dass auf dem flachen brandenburgischen Land nur Hunde und Katzen beim Tierarzt landen, liegt falsch. Zwischen Lindow und Kremmen, wo Dippy im Einsatz ist, lebt auch so mache Schildkröte und Bartagame, die zu den Schuppenkriechtieren gehört und bis 50 Zentimeter lang werden können. Auf Frettchen hatte sich Manuela Dippy einst sogar spezialisiert. "Aber die habe ich leider lange nicht mehr gesehen", sagt sie. Stattdessen werden hin und wieder Wildtiere wie verletzte Igel oder Vögel gebracht. "Sogar ein Reh hatte ich schon einmal hier", erinnert sie sich.