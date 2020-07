Claus Liesegang

Srebrenica (MOZ) Es gibt Schmetterlinge in Srebrenica und Schlüsselblümchen am Straßenrand. Die Männer sitzen hemdsärmelig und palavernd auf dem Marktplatz, die Frauen haben die Wäsche zum Trocknen in die Sonne hinaus gehängt. Kleinstadtidylle. Nichts Ungewöhnliches ist eigentlich daran, für einen ostbosnischen Ort Ende April, und doch erscheinen diese friedlichen Vorboten des Sommers dort wie ein kleines Wunder. Srebrenica – der Name der einst muslimischen Enklave steht für das schwärzeste Kapitel des Balkankrieges, er ist ein Synonym für Kriegsverbrechen, "ethnische Säuberung" und Massenhinrichtungen. Hier in Srebrenica hat vor nicht einmal zwei Jahren der schlimmste Massenmord des Balkans stattgefunden.

Heute leben in dem Ort ausschließlich Serben. Viele Häuser sind brandschwarz, stark beschädigt, aber trotzdem bewohnt. Wie vielerorts in Bosnien. Trotzdem ist es anders, als die beiden deutschen SFOR-VW Busse durch die Hauptstraße rollen. Keiner der Insassen spricht, bisweilen schüttelt einer den Kopf.

Die Einwohner blicken den Fahrzeugen nach, sie nehmen deutlich mehr Notiz von den Deutschen, als die Soldaten es von anderorts gewohnt sind. Ein kleines Mädchen und seine Mutter winken. Sonst niemand.

Hingerichtet im Fußballstadion

Der Krieg beginnt in Srebrenica 1991. Die Serben haben den Ort zunächst von ihren Angriffen ausgespart, ihn jedoch eingekreist. Die abgeschnittenen bosnischen Soldaten im Ort starteten immer wieder Überfälle auf umliegende serbische Orte, um sich mit Lebensmitteln und Munition zu versorgen. Aber sie verschonen dabei auch wehrlose Zivilbevölkerung nicht. Als dann die serbischen Attacken beginnen, gehen die Muslime zum Gegenangriff über, während alle serbischen Einwohner ins zehn Kilometer entfernte Bratunac flohen. Als Rache für die Vertreibung werden dort im Fußballstadion alle muslimischen Männer des Ortes erschossen und daneben verscharrt.

Den Bosniern gelingt es nicht, mit ihren Angriffen eine Verbindung zwischen ihren Gebieten herzustellen und so auch Versorgungswege zu öffnen. So werden die Lebensmittel knapp, eine humanitäre Katastrophe bahnt sich an. Die Gegner, die sich ein moslemfreies Ost-Bosnien zum Ziel gesetzt haben, lassen keine Hilfstransporte nach Srebrenica passieren. Dort haben sich zu den etwa 6000 Einwohnern rund 45 000 Flüchtlinge aus anderen umliegenden Enklaven versammelt.

* "Soweit wir wissen, gibt es keine Lebensmittel mehr. Sie haben seit Monaten keine richtige Mahlzeit mehr gehabt. Sie überleben durch die Spreu vom Weizen und die Wurzeln von Bäumen. Jeden Tag sterben Menschen vor Hunger und Erschöpfung. Die medizinische Situation könnte nicht schlimmer sein. Verwundete kommen ins Krankenhaus und sterben an einfachen Verletzungen, weil es an Medikamenten fehlt. Sie kämpfen teilweise mit Epidemien, mit Krätze und Läusen."

Als der Unprofor-Befehlshaber, der französische General Philippe Morillon, im März 1993 nach Srebrenica fährt, um die Aufmerksamkeit der Welt auf diesen Ort zu lenken, schweigen auf einmal die Waffen der Angreifer. General Ratko Mladic, Kommandeur der bosnisch-serbischen Armee und heute einer der am meisten gesuchten Kriegsverbrecher, verspricht ein Ende der Angriffe. Srebrenica solle eine entmilitarisierte UN-Sicherheitszone werden. Kanadische UN-Truppen kommen, um diese Zone zu überwachen.

Am 19. März 1993 erreicht nach fünf Monaten der erste Hilfskonvoi mit Lebensmitteln die Enklave. Doch dieser stellt die Vereinten Nationen vor ein Problem: Bei der Rückfahrt springen die Flüchtlinge in Scharen auf die leeren Lastwagen, wollen so der Katastrophe entfliehen. Doch für die UN bedeutet ihre Mitnahme eine unfreiwillige Unterstützung der Serben bei der "ethnischen Säuberung" Ost-Bosniens.

Niederländische UN-Truppen lösen die Kanadier ab. Im Nachhinein war ihre Aufgabe völlig aussichtslos: Sie sollten abschrecken, den Waffenstillstand kontrollieren, den Rückzug der schweren Waffen sicherstellen. Dabei durften sie ihre eigenen Waffen nur zur Selbstverteidigung einsetzen. Bei ihrem eigenen Nachschub waren sie auf die Unterstützung der Serben angewiesen, die nach wie vor die Zufahrtswege kontrollierten. Von den Flüchtlingen wurden sie bestohlen, da in ihrem Camp die einzigen Lebensmittelvorräte der Stadt lagerten. Schließlich beschossen die bosnischen Truppen aus unmittelbarer Nachbarschaft zu den Niederländern die serbischen Stellungen, um durch die erwartete Gegenwehr der Belagerer die niederländischen Blauhelme in den Krieg zu verwickeln und so internationale Unterstützung zu erhalten.

Im Juli 1995 sind nach mehreren Kontingentwechseln noch 370 niederländische UN-Soldaten in Srebrenica. Die Serben erobern ihre Beobachtungsposten, nehmen 70 Blauhelme als Geiseln. Srebrenica fällt. Bevölkerung und Flüchtlinge fliehen in den Nachbarort Potocari, wo sich das Hauptquartier des niederländischen Bataillons befindet. 3000 werden dort aufgenommen, der Rest bleibt außerhalb des Zauns. Mladic verspricht dem niederländischen Kommandeur Oberstleutnant Tom Karremans, dass die Flüchtlinge in Bussen nach Zentralbosnien transportiert werden sollen. Dazu werden sie aufgeteilt, in Gruppen von Frauen, Kindern, Verwundeten und Männern. Die Männer sollten das Ziel nie erreichen.

* "Als der Lastwagen anhielt, hörten wir sofort Schüsse. Die Tschetniks forderten uns auf auszusteigen, immer fünf Mann gleichzeitig. Ich war in der Mitte der Gruppe, und die Männer vorne wollten einfach nicht hinaus. Sie hatten solche Angst, dass sie zurückdrängten. Aber wir hatten keine Wahl, und als ich an der Reihe war mit fünf anderen auszusteigen, sah ich überall die Leichen. Ein Tschetnik sagte dann: "Los, Balije (türkischer Bauer), such Dir eine Lücke."

Wir standen mit dem Rücken zu den Tschetniks. Sie befahlen uns, uns hinzulegen, und als ich mich auf den Boden warf, hörte ich Schüsse. Ich wurde in meinen rechten Arm getroffen, und drei Kugeln spürte ich in der rechten Seite meines Oberkörpers. Ich erinnere mich nicht, ob ich bewusstlos wurde oder nicht. Aber ich erinnere mich, dass ich Angst hatte und dachte, dass ich bald tot sein würde. Ich war überzeugt: Bald ist alles vorbei. Als ich dort lag, hörte ich andere Männer schreien und jammern … Während einer der folgenden Exekutionen spürte ich einen scharfen Schmerz im Fuß … Der Mann neben mir jammerte, und einer der Tschetniks befahl zu überprüfen, welche Körper noch warm waren. "Schieß’ jedem eine Kugel in den Kopf, auch wenn sie schon kalt sind!" Ein anderer Tschetnik erwiderte: "Scheiß‘ drauf! Die sind alle tot!" Nur ein Tschetnik kam hinüber zu dem Haufen und erschoss den Mann neben mir, und ich fühlte die Steine, die meinen rechten Oberarm trafen ...

Später hörte ich einen Lastwagen wegfahren. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Erst dachte ich, ich sollte sie herrufen, um mich zu erschießen und so zu erlösen. Aber dann beschloss ich, mich umzusehen. Ich sah, wie sich jemand etwa zehn Meter von mir bewegte und fragte: "Mein Freund, bist Du am Leben?"

Selbst in unmittelbarer Nähe des UN-Lagers werden die Flüchtlinge exekutiert. Ohrenzeugen berichten von 60 bis 70 Schuss Einzelfeuer pro Stunde. 6600 Bosnier stehen heute noch auf der Vermisstenliste des Roten Kreuzes. Die Dunkelziffer beträgt 11 000.

Auf der Rückfahrt geht es wieder vorbei an den Menschen auf der Straße, der Wäsche, den Fußballplätzen. Jetzt sieht alles anders aus. Es scheint unheimlich, doch die Abscheu ist nur Illusion, sie entsteht nur im Kopf. Tatsächlich hat auch hier das Leben wieder von Neuem begonnen. Auf den Fußballplätzen freut man sich über Tore. Nur die Schlüsselblümchen muten immer noch seltsam an. Der Grund ist nun klar. Sie wachsen auf blutgetränktem Boden.

* Zitat aus dem Buch