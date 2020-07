dpa

Bremen Die Frage "Darf man denn darüber lachen?", findet Til Mette irgendwie seltsam. "Die wird uns immer gestellt", sagt der Karikaturist, der nicht nur "Stern"-Lesern seit vielen Jahren ein Begriff ist. Ob Corona oder Klima, Krieg oder Krise – Mette fühlt sich wie viele seiner Kollegen geradezu "verpflichtet", dass das Ergebnis seiner Arbeit komisch ist. 55 Karikaturen von 15 renommierten Zeichnern zum Thema Corona sind noch bis Ende Juli in einer kleinen Ausstellung in de "Havengalerie" in Bremen unter dem Titel "O‘steckt ist! – Die Pandemie ist eröffnet!" zu sehen.

"Wir verhöhnen die Pandemie nicht. Cartoonisten decken Fehler im System auf", tritt "Havengaleristin" Dijana Nukic dem Eindruck entgegen, es gehe um Gags und Witze auf Kosten von Betroffenen der Krankheit. Lachen muss der Betrachter auf Anhieb bei den meisten Cartoons, nur dass er darüber im zweiten Moment oft selbst erschrickt. Erinnert Tetsches gezeichneter Cartoon-Satz "Klopapier wieder da!!! Abgabe nur an Ärsche!" mit klarem Witz an die teils grotesk- aggressiven Klopapier-Hamsterer, mag einem beim Europa-Cartoon "#LeaveNoOneBehind" von Denis Metz das unvermeidbare Schmunzeln nicht mehr gelingen. Gezeigt wird ein ertrinkender Flüchtling im Jahr 2019 mit Badeente in einem großen Pool, um den herum viele wegschauende Europa-Bademeister stehen. 2020 hat sich daran nichts geändert, nur dass die Bademeister jetzt Corona-Abstandsregel einhalten, mit Masken am Poolrand stehen und: wegschauen.

"Es steht viel Ernst dahinter, und es ist auch nicht mehr witzig, sondern eigentlich hochpolitisch", sagte Nukic, für die der Cartoon von Metz zu den Highlights zählt. Til Mette erzählt, in den ersten zwei Monaten nach dem 15. März habe es kein anderes Thema mehr gegeben. "Man konnte praktisch nichts anderes mehr zeichnen, weil alles andere bedeutungslos wurde. Das habe ich so noch nicht erlebt in meinem Leben." Und Bettina Schipping, von der das Titelbild ("O‘steckt ist!") stammt, kommt lakonisch zu folgendem Schluss: "Von außen betrachtet würde ich behaupten: Die Menschheit hat die Corona-Krise verdient. Bedauerlicherweise stecke ich mittendrin."