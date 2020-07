René Matschkowiak

Booßen (MOZ) Es passiert etwas in Booßen, obwohl eigentlich nichts stattfinden darf. Das ist die Botschaft, den der Ortsbeirat den Zuhörern bei der Ortsbeiratssitzung mit auf den Weg gegeben hat. Die Themen des Abends waren durchaus vielseitig. So stellte sich unter anderem die Lebenshilfe vor und präsentierte ein Projekt, das von der Aktion Mensch unterstützt wird.

Im Kern geht es um fast jegliche Art von Hilfe für bedürftige Menschen in dieser schwierigen Zeit, erklären Elisabeth Thiele und Harald Klemann – Einkaufshilfe, Fahrtendienst, Sorgentelefon oder auch die Lieferung von Mittagessen können darunter fallen. Vorerst ist das Projekt bis zum 30. September befristet, könnte aber eventuell weitergeführt werden, so die beiden Lebenshilfe-Mitarbeiter.

Damit Booßen beim Bürgerbudget 2020 besser abschneidet als im Vorjahr, hat der Ortsvorstand nun auch ein eigenes Projekt auf den Weg gebracht. So soll ein Teil der Festwiese hinter der Feuerwehr mit einer Pergola überdacht werden, damit Utensilien und Menschen bei kleinen Zusammenkünften nicht so sehr den Wettereinflüssen ausgesetzt sind. Ortsvorsteherin Renate Krüger hofft auf große Beteiligung der Booßener und viele Stimmen, damit das Geld für die Überdachung zusammenkommt. Möglichst sollen hier alle Kräfte für dieses Projekt gebündelt werden, wünscht sich ein Bürger. Ein zweites Projekt, das beim Bürgerbudget vom früheren Ortsvorsteher Eberhard Vetter eingereicht wurde, hofft Ortsvorsteherin Krüger auf anderem Weg mit der Stadt klären zu können. Schon im letzten Jahr wurde das Projekt, das die Installation von Lampen auf einem Stück Fußweg vom Mühlenfließ zur Feuerwehr vorsieht, von Vetter zum Bürgerbudget eingereicht, hatte aber keine Chance auf die vorderen Plätze. Allerdings ist Renate Krüger dazu mit der Verwaltung in Kontakt. "Die Straßenbeleuchtung ist eigentlich Aufgabe der Kommune", befanden auch noch andere Teilnehmer der Runde.

Gräber wieder sichtbar machen

Außerdem will der Booßener Ortsbeirat der Kirchengemeinde helfen, und das Gelände rund um die Kirche auf Vordermann bringen. So sollen die Bäume vom Efeu befreit und auch die verbliebenen Gräber wieder sichtbar gemacht werden. So könnte schon am 13. September beim gemeinsamen Erntedank-Kaffeetrinken ein rundum erneuerter Kirchhof auf die Gäste warten.

Eine Spendenaktion zu den Kirchentüren könnte es dennoch im Herbst geben. Für eine Tür reicht das Geld zur Sanierung wohl aus, aber nicht für die Türen beider Eingänge. Die sind aufwendig verziert und können natürlich nicht einfach gegen eine neue Tür ausgetauscht werden. Mehrere Tausend Euro werde die Sanierung wohl kosten.

Auf Vordermann soll auch die Booßener Internetseite gebracht werden. Vereine aus dem Ortsteil haben unter www.boossen.de bereits teilweise ihre Unterseiten auf den neuesten Stand gebracht. Der Ortsbeirat will nun nachziehen. Für den Spielplatz wird von Ronny Kühl zudem extra eine Kiste für Spielsachen bereitgestellt, "die ich aber nicht selbst fülle", meinte er mit einem Lachen. Dann brauche man nicht jedes Mal Schippe und Eimer zum Buddeln für die Kinder mitbringen.