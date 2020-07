Petra Budke übergibt einen Büchergutschein an das B84 in Falkensee. © Foto: Peter-Paul Weiler

Petra Budke übergibt einen Büchergutschein an das Jugendforum Falkensee. © Foto: Peter-Paul Weiler

Silvia Passow

Falkensee Buchläden unterstützen und mit Büchern etwas Gutes bewirken, will die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Petra Budke, durch eine Gutscheinaktion im Havelland. Mit dem Kauf von Büchergutscheinen bei inhaberinnengeführten Buchläden, die Budke dann an Initiativen und Vereine übergibt, startete die frühere Deutschlehrerin kürzlich ihre Sommertour, die sie in den nächsten Wochen durch das Havelland führen soll.

Zwei Gutscheine im Wert von je 100 Euro erwarb Budke in Falkensee. Einen kaufte sie bei Kristine Millberg in der Leseratte, einen weiteren bei Ivonne Hennig und Manuela Dietsch in ihrem erst in diesem Jahr eröffneten Geschäft Kapitel 8.

"Ich möchte die lokalen Buchhändlerinnen unterstützen, die wegen Corona wochenlang schließen mussten. Buchläden dürfen nicht aus dem Stadtbild verschwinden. Und mit den Büchern will ich gleichzeitig das Engagement von Menschen fördern, die sich sozial engagieren", sagt die Landtagsabgeordnete.

Den ersten Büchergutschein erhielt das Interkulturelle Begegnungszentrum B84 in Falkensee. Dessen Mitarbeiterinnen wollen damit vor allem Deutschlehrwerke für den Sprachunterricht anschaffen. B84-Koordinatorin Tanja Marotzke ist es wichtig, dass die Begegnungsstätte für alle Falkenseerinnen und Falkenseer ein Ort ist, an dem man sich treffen kann und, wenn gewünscht, auch Unterstützung bekommt. Jeder ist willkommen, sich einzubringen. Bouchra Id-Amou spricht Arabisch, Deutsch und Französisch und kann damit Geflüchteten bei alltäglichen Fragen schnell helfen. Ihre Stelle droht Ende August auszulaufen. "Sie ist wegen ihrer Sprachkenntnisse und ihres Engagements für das B84 praktisch unverzichtbar. Wir hoffen daher sehr, dass wir ihre Stelle aus neuen Töpfen weiterfinanzieren können", so Marotzke.

Den zweiten Büchergutschein übergab Budke dem Jugendbeirat Falkensee in den Räumen der Alten Post am Bahnhof Finkenkrug. Die Jugendlichen, die zum Teil zur Schule gehen, zum Teil studieren, wünschen sich vor allem im Stadtparlament nicht nur Zuhörende zu sein, sondern dort auch Anträge stellen zu dürfen. "Wie sollen wir unsere Rechte wahrnehmen, wenn wir keine Möglichkeit haben, Veränderungsvorschläge einzubringen?", fragt Marius Miethig vom Jugendbeirat. Sie wollen für alle Jugendlichen Ansprechpartner sein und Veranstaltungen anbieten. Wie viele der sozialen Initiativen sucht auch das Jugendforum perspektivisch neue Räume: "Möglichst im Zentrum in Falkensee und wieder eigenverantwortlich, das hat sich sehr bewährt", sagte Miethig.