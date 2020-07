Matthias Henke

Neuglobsow Gegen die seit Jahren zunehmende Eintrübung des Stechlinsees soll etwas unternommen werden.

"Wir prüfen gerade Fördertöpfe", sagte Dr. Mario Schrumpf am Freitag beim Besuch der Landtagsabgeordneten Isabell Hiekel (Bündnis 90/Grüne) im Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Neuglobsow. "Wir wollen die Leute in der Region dabei mitnehmen", sagte Schrumpf weiter. Im Zuge der Vorstellung des Problems jüngst in der Gemeindevertreterversammlung sei jedoch deutlich geworden, dass es einen Grundkonsens gebe, diesbezüglich aktiv zu werden. Welche Methoden konkret geeignet seien, um der Trübung entgegenzuwirken, die durch einen Teufelskreis aus zunehmendem Phosphorgehalt bei damit einhergehender Sauerstoffreduzierung verursacht wird, sei allerdings offen und müsse im Rahmen des Projektes differenzierter erörtert werden.

Thomas Gonsiorczyk, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGB erklärte, dass auch noch nicht eindeutig feststehe, woher der erhöhte Phosphorgehalt stammt. Die paradoxe Situation: Der Phosphor-Eintrag aus der Atmosphäre beziehungsweise aus den nahegelegenen Seen, Dagowsee und Nehmitzsee, habe sich seit 1990 beispielsweise im Vergleich zum Zeitraum 1966 bis 1989 sogar ungefähr halbiert. Mehr Informationsbedarf zum Thema meldeten indes auch die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung an.