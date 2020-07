Bärbel Kraemer

Neschholz Im Neschholzer Storchenhorst herrscht Trubel. Vier Storchenküken werden dort mit jedem Tag größer und beanspruchen immer mehr Platz für sich. Um die hungrigen Schnäbel satt zu bekommen, haben Vater und Mutter Storch aktuell ordentlich zu tun. Nachdem im vergangenen Jahr vergeblich auf Storchennachwuchs gewartet wurde - anders als 2018 als drei Küken flügge wurden - haben die Neschholzer nunmehr besonders viel Freude an den täglich größer werdenden Rotstrümpfen. Den Horst hatten Kameraden der Ortsfeuerwehr im Frühjahr 2014 auf dem Dach des alten Transformatorenhauses am Ortsausgang auf Neschholz Ausbau zu aufgebaut. Adebar ließ sich nicht lange bitten und testete bereits im Sommer 2014 die neue Nistgelegenheit. Im Jahr darauf quartierten sich die Rotstrümpfe abermals ein - Nachwuchs wurde jedoch erst im Sommer 2016 groß gezogen - erstmals nach über 30 Jahren wieder. Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in fast allen Orten in Nachbarschaft zu den Belziger Landschaftswiesen Storchenhorste. Die Rotstrümpfe nisteten auf Haus- und Scheunendächern oder auf großen Bäumen. Alten Aufzeichnungen zufolge ging die Population der Störche jedoch ab 1863 massiv zurück, nachdem die Bewohner dieser Dörfer einen Maulwurfsfänger hatten kommen lassen. Es hieß, der "böse Moll" zerwühle ihnen die Wiesen zu arg. Der Überlieferung zufolge wurden damals so viele Maulwürfe gefangen, dass man sie nach Dutzenden zählte. Es heißt: "Er befestigte immer sechs bis zehn an krummen Stäben und steckte diese, damit sich jeder von seiner Kunst überzeugen sollte, senkrecht in die Erde." Im darauf folgenden Frühjahr soll auf den Wiesen eine Nacktraupe zu Millionen aufgetreten sein, die alle Wiesenpflanzen bis auf den Wurzelkopf abfraß. In dieser Folge "kamen aus der Umgegend sämtliche Störche herbei und vertilgten Unmengen von diesem Ungeziefer. Junge Leute schossen auf sie, und so blieben sie fort", so die alte Aufzeichnung. Kaum dass sich der Bestand erholt hatte, begann im Jahre 1906 die Melioration der Planeniederung. Mit der Trockenlegung der sumpfigen Wiesen versiegten die ehemals reichen Nahrungsquellen der Störche immer mehr.