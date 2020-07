Kein Interesse am eigenen Nachwuchs: Der Storchenvater beobachtet vom Schornstein des 200 Jahre alten Henriettenhofer Gutshauses aus das Geschehen in Troschkes Garten. © Foto: Ulf Grieger

Ulf Grieger

Genschmar (MOZ) Den Sommer hatte sich Fredi Troschke in Henriettenhof am Alten Deich bei Genschmar auch anders vorgestellt. Der 55-Jährige ist von einem Tag zum anderen zum Ziehvater eines Storchenkükens geworden. Vorige Woche segelte eines der beiden Küken aus dem Nest auf seinem großen Gehöft zu Boden. Das andere lässt sich noch immer von den Alten versorgen.

Was tun? Die Frage stellte sich für Fredi Troschke kaum. Er musste sofort etwas tun, wenn er das im Mai geschlüpfte Tier nicht dem Tode weihen wollte. Er richtete ihm einen Mörtelkübel als Nest her, stellte ihn auf eine leere Kabelrolle und einen großen Sonnenschirm daneben. Dann versuchte er, es zu füttern. "Weil es selbst gar nichts wollte, musste ich ihm Futter und Wasser mit Flasche in den Schnabel geben, dass es erst mal weiter geht", erzählt er. Als der Ziehvater ehrenhalber dann jedoch Fische brachte, die ihm Fischer André Schneider gegeben hatte, legte der Jungvogel so richtig los, selbst zu fressen. "Seither geht es aufwärts. Und ich muss aufpassen. Denn das Küken ist schnell und hat einen starken, spitzen Schnabel". Wolfgang Trebesch, der Storchenbeauftragte aus Seelow, den Troschcke bereits telefonisch zu Rate gezogen hat, warnt sogar: So ein Storchenstich kann leicht ins Auge gehen! Damit ist nicht zu spaßen." Acht geben muss man auch als neugieriger Gast. Denn das Küken kotet mit beachtlichem weißen Strahl weit aus dem Kübel heraus. Hofhund Herrmann kennt das schon und geht stets rechtzeitig auf Abstand.

Obwohl das Nest des Findelkükens in Sichtweite des Elternhorstes steht, kümmern sich weder Vater noch Mutter Storch um ihren gefallenen Nachwuchs, der sich auch schon akustisch bemerkbar machen kann. Das Küken mag weder Hunde- noch Katzenfutter. Vor allem das, was sich Fredi Troschke dienstags in Kuhbrücke vom Fischer holen kann, verschlingt das Jungtier, das noch keinen Namen hat, mit Vorliebe.

Peter Streckenbach vom Nabu-Regionalverband Oderland hatte sich die Rettungsaktion in Henriettenhof bereits persönlich angeschaut. Und auch Wolfgang Trebesch, der ebenfalls vorbeischauen will, informiert, dass Fredi Troschke die Situation gut im Griff habe. Eigentlich müsste das Küken wieder ins Nest zurückgesetzt werden. Aber für solche aufwendigen Aktionen gibt es im Land Brandenburg keine Unterstützung. Und eine Garantie, dass das Küken nicht gleich wieder verstoßen wird, gibt es auch nicht. Das Storchennest hatte Fredi Troschke vor vielen Jahren selbst aufgestellt. Mit Unterstützung der Zechiner Landwirtschaft. "Ich bin mit Störchen aufgewachsen", erzählt der Heriettenhofer. Hier gab es immer welche.

Flugreflexe angeboren

Zwischendurch hat er sich allerdings Gedanken gemacht, wie er dem Küken das Fliegen beibringen kann. Dafür hat er nun Hinweise bekommen. "Ich hatte erst im Scherz gesagt, dass er es dem Kleinen vormachen müsse. Tatsächlich aber reicht es, wenn man das Küken in etwa 14 Tagen auf die Erde setzt. Die Reflexe sind angeboren und kommen von ganz allein", so Wolfgang Trebesch. Auch dem Küken im Nest wird so das Fliegen beigebracht. "Die Küken werden von den Alten dann weniger gefüttert. Das macht sie leichter und hungriger, so dass sie aus dem Nest kommen müssen", erzählt er. Fredi Troschke ist zuversichtlich, dass er das hinbekommt. Und auch Hofhund Herrmann werde dem Küken nichts tun, ist er sicher. Freuen würde er sich jedoch, wenn Hobbyangler aus der Gegend ihm beim Füttern helfen. Denn Fische mag das Küken am liebsten. Und da es nun geregnet hat, können auch Tauwürmer die Mahlzeit ergänzen.