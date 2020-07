red

Bad Belzig Zu einer kleinen Entdeckertour für Familien unter dem Motto "Die bunte Welt der Tagfalter" lädt die Naturwacht Hoher Fläming am Sonntag, 26. Juli, ein. Tagfalter begegnen dem Menschen in verschiedenen Lebensräumen, selbst im Zentrum von Städten. Dennoch sind viele Tagfalter an bestimmte Lebensräume gebunden. Wissenswertes und Spannendes über die Lebensräume, die Lebensweise und über die Nahrungspflanzen der Tagfalter und was jeder Einzelne für den Schutz der Schmetterlinge tun kann gehört zum Inhalt der Entdeckertour, die um 13.00 Uhr an der Bushaltestelle SteinTherme / Am Kurpark Bad Belzig beginnt. Es wird um eine Spende für die Naturwachtführung gebeten. Anmeldung und weitere Auskünfte im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben unter der Telefonnummer 033848/60004 oder per Mail an info@flaeming.net.