Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitagabend wurde eine Ausstellung auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) mit Brückenbildern eröffnet. Zu sehen sind 100 Impressionen der polnischen Fotografen Anna Panek Kusz, Artur Kozlowski und Tomasz Fedyszyn vom vergangenen Hansestadtfest 2019 – in diesem Jahr fällt der Bunte Hering wegen der Corona-Pandemie aus.

Normalerweise wäre das größte Volksfest Ost-Brandenburgs mit Heringsbrötchen und einem Fassanstich eröffnet worden.Etwas erleichtert zeigte sich Oberbürgermeister René Wilke, dass letzteres ihm dieses Jahr erspart blieb. "Auch lassen wir die Umarmung dieses Mal besser weg", sagte der OB augenzwinkernd zu seinem Słubicer Amtskollegen Mariusz Olejniczak, in Anspielung auf ihre herzliche Umarmung bei der Grenzöffnung – und nachfolgender Selbstanzeige.

Die Idee zur Fotoausstellung entstand kurz nach der Absage des diesjährigen Bunten Herings, der an diesem Wochenende eröffnet worden wäre. Sie wurde in Kooperation mit dem Kulturhaus SMOK realisiert. Viele neugierige Bürger aus Frankfurt und Słubice schauten im Anschluss, ob sie sich auf einem der Bilder vom letzten Jahr wiederfinden.