Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Zehdenicks Hundesportfreunde haben den geregelten Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Sonntag vor einer Woche ging es los. Und auch am 12. Juli wird der Hundesportverein (HSV) Zehdenick an der Rudolf-Breitscheid-Straße, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Klein Mutz, wieder sein Gruppen- und Sozialtraining für Zwei- und Vierbeiner anbieten.

Eintreffen ist wie immer ab 9.30 Uhr. Wichtig aber: Natürlich gelten auch auf dem gesamten Vereinsgelände die aktuellen Hygieneregeln zur Eindämmung von Covid-19. "Wir werden demnach auch persönliche Daten der Gäste aufnehmen müssen", heißt es in einer Mitteilung.

Über Aushänge weisen die Tierfreunde vor Ort nochmal separat auf sämtliche Maßnahmen hin. "Aber Hundesport muss kein Kontaktsport sein", äußert sich Robert Löchel, Vorsitzender vom HSV Zehdenick. "Wir legen darauf Wert, dass sich Herrchen oder Frauchen selbstständig mit Ihrem vierbeinigen Freund befassen und Alltagssituationen meistern." Ob Welpe, Junghund oder bereits ausgewachsener Hund, jeder ist gerne bei uns willkommen.

Den einzig direkten Kontakt haben lediglich die Tiere, wenn sie zum Ende miteinander spielen können. "Wir blicken wie alle positiv nach vorne und wollen zumindest auch unseren Haustieren wieder die Möglichkeit geben, den bereits erlernten Trainingsmodus wieder aufzunehmen", so der Vereinsvorsitzende. Nach dem Motto: "Fit und gesund durch Sport mit dem Hund!"