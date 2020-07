BRAWO

Brandenburg Pünktlich zu den Sommerferien und nunmehr zum 15. Mal ist der neue, im Auftrag des Familienministeriums von der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH vollbrachte Familienpass Brandenburg zu haben. Das bedeutet ein Jahr Rabatte oder sogar freie Eintritte für knapp 480 Familienabenteuer in Brandenburg und Berlin. "Für viele Familien ist in diesem Sommer alles anders, wegen Corona musste der Urlaub umgebucht oder sogar abgesagt werden. Darum freue ich mich sehr, dass der neue Familienpass wieder pünktlich zum Sommerbeginn eine Fülle an Angeboten und Ideen für kleine und große Ausflüge bereithält, die sich spontan umsetzen lassen", wirbt Familienministerin Ursula Nonnemacher. Nicht vergessen wird der Hinweis, sich aufgrund der Corona-Pandemie vorab zu informieren, ob das angestrebte Ausflugsziel geöffnet hat.

Der Pass gewährt Preisnachlässe von mindestens 20 Prozent auf den normalen Eintrittspreis bzw. 10 Prozent auf vorhandene Familienrabatte. Dazu enthält er unter anderem 145 Kinderfreikarten (bei einem vollzahlenden Erwachsenen). Übersichtlich und farblich nach Landkreisen und kreisfreien Städten geordnet, lassen sich alle Angebote im Familienpass einfach und schnell nach Thema und Ort, Altersstufen oder Jahreszeit finden. Jeder Eintrag enthält eine Kurzbeschreibung, die Angabe von Normalpreisen und Familienpass-Rabatten/Coupons, ein Foto sowie die Kontaktdaten des Anbieters. Für Menschen mit Behinderungen sind barrierefreie Angebote mit Piktogrammen gekennzeichnet.

Der Familienpass lockt auch wieder mit einem großen Gewinnspiel: Unter www.familienpass-brandenburg.de winken Preise von über 100 Rabattanbietern (Eintrittskarten, Ausflüge, Familien-Wochenende...).

Der 374-Seiten starke Familienpass 2020/21 ist in einer Auflage von 40.000 erschienen und erhältlich für 2,50 Euro pro Stück im Land Brandenburg u.a. im Zeitschriftenhandel, in Touristeninformationen, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern und in Bibliotheken – sowie als Gewinn beim Brandenburger Wochenblatt. BRAWO verlost zehn Exemplare und dazu je einen leuchtend orangenen Turnbeutel. Gewinnen kann, wer am 13. Juli 2020 um 14 Uhr die 03381-525513 anklingelt.