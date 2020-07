Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Die Fraktion Linke/Bauern im Barnimer Kreistag hat Landrat Daniel Kurth (SPD) aufgefordert, die Beschlussvorlage zur Zusammenlegung der Oberstufenzentren in Bernau und Eberswalde zurückzuziehen. "Wir sind der Auffassung, dass die in der Vorlage dargestellten Entwicklungen nicht geeignet sind, im Barnim eine vielfältige Schullandschaft zu sichern", erklärt Fraktionsvorsitzender Lutz Kupitz in einer Pressemitteilung vom Freitag.

Da sich die Vorlage in Inhalt und Begründung selbst widerspreche und somit auch nicht zur Klarheit darüber beitrage, welche Ziele mit einer Zusammenlegung der beiden OSZ letztlich verfolgt würden, halte die Fraktion eine grundlegende Diskussion zur Entwicklung der Schullandschaft im Barnim für notwendig. "Zielstellung muss es sein, beide Standorte zu erhalten und auszubauen, um die Vielfalt der Schullandschaft im Barnim und bedarfsgerechte Bildungsangebote zu sichern", führt Lutz Kupitz aus.

Mit den zurzeit geplanten Veränderungen insbesondere im OSZ I Bernau würde das Ziel der Barnimer Bildungsinitiative, dass alle Jugendlichen einen Berufs- oder Studienabschluss erreichen sollen, konterkariert. Erschwerend komme hinzu, dass sich mit der geplanten Zentralisation der OSZ in Eberswalde künftig Schüler insbesondere aus dem Niederbarnim nach Berlin orientieren und damit künftige Fachkräfte nicht im Landkreis verbleiben würden, warnt die Fraktion.