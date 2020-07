Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zum mittlerweile 13. Mal lädt Uwe Köppen am 22. Juli zum Mittwochs-Talk im Kiez. Dieses Mal hat der Initiator und Moderator der beliebten Gesprächsreihe mit Frankfurter Sportlern drei Vertreter aus dem Fußball zu Gast.

Zunächst wird es sich um die Geschichte und den heutigen Zustand von König Fußball in Frankfurt drehen. Anschließend werden die sportliche Karriere von Gast Detlef Henoch und die Erfolge der BSG Halbleiterwerk Frankfurt näher beleuchtet. Die Mannschaft um Henoch konnte in der DDR-Liga zwischen 1978 und 1983 insgesamt vier Spielzeiten lang die etablierten Vereine in der zweithöchsten Klasse des Landes ärgern.

Nach der Pause wird Thomas Fröhlich vom Fanclub des FC Vorwärts über die Fan-Tradition des Vereins sprechen Mit dabei ist auch Steffen "Indianer" Klaus, Organisator der Frankfurter Fußball-Traditionstuniere.

Der Mittwochs-Talk findet am 22. Juli ausnahmsweise direkt bei den Fußballern vor Ort statt – in der ehemaligen Spielstätte der BSG und des SV Preußen am Sportgelände Im Sande. Der Eintritt ist wie immer frei.