Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Triebwerkshersteller MTU baut Stellen ab. Das wird auch den Brandenburger Standort in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) treffen. MTU Aero Engines AG will bis Ende 2021 rund zehn bis 15 Prozent seiner Personalkapazitäten weltweit reduzieren, teilte das Unternehmen mit.

"Das betrifft alle Standorte, aber es wird nicht überall exakt gleich sein", sagt MTU-Sprecher Markus Wölfle. Es breche durch die Corona-Krise viel Arbeit weg. Der Konzern beschäftigt insgesamt rund 15 000 Menschen, etwa 1000 davon in Ludwigsfelde bei der MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH. Hier werden vor allem Triebwerke mittlerer und kleinerer Flugzeuge gewartet und Industriegasturbinen instandgehalten.

Der Umfang der Personalreduzierung in Ludwigsfelde könne noch nicht beziffert werden, hieß es. Der Konzern wolle zunächst durch andere Maßnahmen gegensteuern, etwa eine Verringerung von Arbeitszeit oder den Verzicht auf Nachbesetzung freier Stellen. Gegenwärtig werde geprüft, ob in Brandenburg auch weitere Triebwerkstypen gewartet werden können. Die Personalreduzierung in Ludwigsfelde könne so möglicherweise unter den zehn bis 15 Prozent liegen.

Auch der zweite große Luftfahrtkonzern mit Standort in Brandenburg streicht Stellen. Rolls-Royce will weltweit 9000 Jobs abbauen. "Wir stehen vor einer noch nie dagewesenen Situation, mit signifikanten Reduzierungen sowohl bei der Fertigung als auch in den Bereichen Wartung, Reparatur und Überholung. Das wirkt sich auch auf den Standort Dahlewitz aus", sagte Sprecher Stefan Wriege. Ein Großteil der Belegschaft ging über Ostern in Teilbetriebsferien. Rund 900 Mitarbeiter in Dahlewitz sind derzeit in Kurzarbeit. Rolls Royce machte keine Aussagen dazu, wie sich die verringerte Nachfrage in Dahlewitz auswirken wird. Dazu sei es noch zu früh, hieß es. Momentan liefen Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern.

Angst vor der zweiten Welle

Eine deutschlandweite Umfrage im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie hatte im April ein drastisches Bild gezeichnet: Knapp 90 Prozent der Unternehmen rechneten mit weitreichenden, teils existenzbedrohenden Folgen der Pandemie. Sie gehen davon aus, erst ab 2023 das Vor-Corona-Niveau zu erreichen. Dabei sind Hersteller in der zivilen Luftfahrt stärker betroffen als jene im militärischen Bereich und in der Raumfahrt. Besonders leidet die Zulieferindustrie im Süden Deutschlands.

In Brandenburg ist die Branche aufgrund ihrer Struktur und Ausrichtung weniger stark gebeutelt. "Wir haben hier viele kleine und mittlere Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung", sagt Prof. Andreas Timmermann von der Berlin-Brandenburg Aerospace Allianz BBAA. Zwar habe es erste Insolvenzen kleinerer Ingenieurbüros gegeben. Aber insgesamt sei die Situation hierzulande nicht so schlecht. Brandenburger Firmen, sagt Timmermann, seien stark engagiert auf Zukunftsfeldern wie dem emissionsarmem Fliegen. Auch an der Entwicklung umweltfreundlicher Treibstoffe werde gearbeitet. Beides ist vor allem relevant für kleinere Flugzeuge, die im Regionalverkehr unterwegs sind. Dieser wird gerade in Brandenburg mit seinen vielen kleinen Flugplätzen Aufschwung bekommen, ist Timmermann überzeugt.

Bei den Zukunftsthemen im Luftverkehr habe das Land einen technologischen Vorsprung. "Das ist eine Chance für unsere Region. Die müssen wir nutzen." Einer der innovativen Mittelständler aus Brandenburg ist APUS in Strausberg (Märkisch-Oderland). APUS ist nicht so hart von der Krise betroffen wie manches größere Unternehmen. Geschäftsführer Phillip Scheffel spricht von einem "Verzögerungseffekt". "Die Kunden haben die Entwicklungsleistungen nicht mehr wie geplant abgenommen." Das lag nicht an fehlendem Geld, sondern am Lockdown. Seine 25 Mitarbeiter musste Scheffel teilweise in Kurzarbeit schicken. Seit 1. Juli arbeiten sie aber wieder voll, das Geschäft kommt langsam in Gang.

Das Strausberger Unternehmen ist zwar als auch Dienstleister für große Luftfahrtfirmen tätig. APUS entwickelt aber zugleich Kleinflugzeuge für Privatleute. Seit Jahren setzt die Firma auf alternative Antriebe und Treibstoffe: Brennstoffzellen-Antrieb, hybrid-elektrisches Fliegen und Wasserstoff-Flugzeuge. Scheffel sieht auch einen Trend weg von den großen Jumbojets und hin zu kleineren Maschinen. Die Geschäftsfliegerei ist von der Krise weit weniger betroffen als der Massenflugverkehr. Das kommt der Firma zugute.

Phillip Scheffel schaut mit Optimismus und Skepsis in die Zukunft. Wie sich der Luftfahrtmarkt entwickle, sei derzeit fraglich. "Es hängt viel davon ab, ob wir eine zweite Corona-Welle verhindern können."