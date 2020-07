dpa

Berlin Berlins Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) will Berlins Studenten das Leben in Pandemie-Zeiten erleichtern. "Bei Prüfungen hätte ich in diesem Semester grundsätzlich Sympathie für einen Freiversuch", sagte er. "Doch das müssen die Gremien der Hochschulen beschließen." Bei einem Freiversuch zählt eine bestandene Prüfung, ein Durchfallen wird nicht gewertet.

Prüfungen fänden nun wieder verstärkt statt und würden auch sukzessive nachgeholt, berichtete Krach. "Es wird aber niemand gezwungen, sie jetzt abzulegen. Wir haben in unserer Taskforce mit den Hochschulen einen kulanten Umgang bei Prüfungen vereinbart." Freiversuche hatten sich zuvor die Studierendenvertretungen mehrerer großer Berliner Hochschulen gewünscht.

Regelstudienzeit verlängern

Auch eine von den Studenten geforderte Lösung für die Studienzeit sei in Arbeit, ergänzte Krach. "Wir stimmen aktuell einen Gesetzentwurf ab, mit dem die Regelstudienzeit um ein Semester verlängert werden soll." Das Gesetz solle nach der Sommerpause im Parlament beschlossen werden. Das ist zum Beispiel für Studenten wichtig, die BAföG beziehen. "Unser Ziel ist, dass Studierende keine Nachteile durch das digitale Sommersemester haben", sagte Krach. "Wir müssen berücksichtigen, dass die Bibliotheken und Lesesäle zeitweise geschlossen waren und es kaum Präsenzveranstaltungen gab." Nicht jeder habe die Möglichkeit, sich auch zu Hause gut auf Seminare und Klausuren vorzubereiten.

"Wir können nicht von einem normalen Semester sprechen und auch in den nächsten Wochen und Monaten wird noch einiges geklärt werden müssen", sagte Krach. Nur negativ will er das Pandemie-Semester nicht beurteilen. "Die Hochschulen haben bei der Digitalisierung nicht bei null angefangen. Aber es gab einen enormen Schub durch Corona", urteilte er. Vieles, was sich bewährt habe, werde digital bleiben. "Berlins Hochschulen werden aber Präsenz-Hochschulen bleiben", betonte er. Sie lebten vom direkten Austausch.