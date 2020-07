Amy Walker

Biesenthal (MOZ) Zwischen all dem künstlerischen Angebot im Steinwerk Biesenthal steht eine Frau aus Sandstein. Zwar hat sie keine erkennbaren Gesichtsmerkmale, auch ist ihre Körperform nur angedeutet. Doch mehr ist gar nicht notwendig. In ihren Armen hält sie ein Kind, eng umschlungen drückt sie es an ihre Brust.

"Für die Frau ist das Kind das Teuerste. Wenn sie gehen muss, denkt sie nur an das Kind, das sie mitnehmen muss," sagt Alla Krasnitski. Sie ist die Bildhauerin der Sandsteinfrau, die den Namen "Geborgenheit" trägt.

Gefertigt für ein Symposium

Die Statue hat Alla Krasnitski ursprünglich für das internationale Bildhauersymposium "Grenzen denken und überwinden" im vergangenen Jahr gefertigt. Jetzt soll sie eine neue Aufgabe bekommen. Wie genau die aussehen wird, ist noch unklar: Die Künstlerin wollte die Statue ursprünglich versteigern, um den Erlös dann an ein Frauenhaus zu spenden. Durch die Corona-Pandemie fiel die Idee flach, so dass die Statue die letzten Monate weiter auf dem Grundstück des Steinwerk Biesenthal gewartet hat. Mit ihrer Idee hat sich die Künstlerin an Anne Schulz gewendet, da diese das Steinwerk Biesenthal leitet und schon öfter Skulpturen in den öffentlichen Raum gebracht hat.

Alla Krasnitski arbeitet schon ihr ganzes Leben als Künstlerin. "Kunst ist meine Sprache", sagt sie. Seit 2010 lebt und arbeitet sie in Berlin, davor hat sie viele Jahre in Kassel gelebt. "Es ist ein Geheimnis, wie ich auf meine Ideen komme. Irgendwie ist es ein bisschen wie kochen: Nach und nach werden Zutaten dazugegeben und irgendwann kommt ein gutes Ergebnis raus", schildert Krasnitski ihren Prozess. Im Fall von "Geborgenheit" ging alles überraschend schnell: Innerhalb einer Woche entstand die Skulptur. Einen Satz sagt sie über die Zukunft der Statue immer wieder: "Ich habe die Arbeit schon gemacht. Jetzt muss sie arbeiten."

Sie hofft, dass die Statue an einen Ort kommt, wo sie Menschen betrachten können. Ein halböffentlicher Raum, vielleicht vor oder in einem Gebäude, an dem viele Menschen täglich vorbei gehen, das wäre für Alla Krasnitski perfekt. Aber am Ende des Tages gehe es ihr vor allem darum, wie geplant das Geld für das Frauenhaus zu sammeln.