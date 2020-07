Silvia Passow

Pausin Kürzlich verlieh der NABU Osthavelland in Pausin die Plakette mit Urkunde "Schwalbenfreundliches Haus" an die Familie Bannasch. Seit beinahe zwei Jahrzehnten lässt die Familie Rauchschwalben bei sich am Haus und an den Pferdestallungen nisten. Die für die Aufzucht ihrer Jungen notwendigen Insekten finden die Schwalben in der Umgebung der Pferde und halten diesen damit die surrenden Plagegeister vom Hals. Familie Bannasch unterstützt und fördert mit ihrem Engagement die Population der Rauchschwalben. Durch ihren Einsatz konnten viele der als Glücksboten geltenden Vögel das Licht der Welt erblicken.

Der Brutbestand der Rauchschwalben in Deutschland hat sich laut Konrad Bauer vom NABU Osthavelland in den letzten 50 Jahren halbiert. "Die Rauchschwalbe hat in den letzten Jahren unter dem Rückgang der Weidewirtschaft und dem Verlust von strukturellen Landschaftselementen Bestandseinbußen erlitten. Leider wird ihr auch häufig der Brutplatz an Gebäuden und Stallungen verwehrt", sagt Konrad Bauer, der gemeinsam mit Monika Weber, ebenfalls NABU Osthavelland, die Auszeichnung überreichte.

Als Gebäude-Innenbrüter sind die Schwalben auf die Toleranz des Menschen angewiesen. Neben dem Mangel an Brutplätzen leiden die Schwalben auch an den abnehmenden Insekten-Beständen. Eine Rauchschwalbe verspeist täglich 11 Gramm Insekten. Das heißt, von April bis September, während sie in unseren Breiten lebt, futtert sie rund 2.000 Stechmücken und etwa 600 Blattläuse weg. Das entspricht einer Menge von 1,8 Kilogramm Insekten. Den Rest des Jahres verbringen die etwa 19 Zentimeter großen Zugvögel in Afrika. Ende April kommen die Rauchschwalben, deren Bäuche weiß und deren Rücken glänzend blau in der Sonne leuchten, zum Brüten zurück. Sie legen vier bis fünf Eier, die sie in 15 Tagen ausbrüten. Nach 24 Tagen sind die Nestlinge flügge. Manchmal brüten die Schwalben noch ein zweites Mal im gleichen Jahr. Etwa acht Jahre alt kann der Vogel werden. Rund 350.000 Rauchschwalben brüten in Deutschland. Wenn die Tiere aus ihren Winterquartieren zurückkehren, suchen sie gern die bestehenden Nester auf. Rauchschwalben und ihre Nester sind ganzjährig geschützt. Für den wichtigen Beitrag zum Artenschutz werden in Brandenburg regelmäßig Hausbesitzer, die Schwalben einen Brutplatz bieten, vom NABU ausgezeichnet.