Bärbel Kraemer

Belzig Am 1. und 2. Juni 1957 stand Belzig im Zeichen des Chorgesangs - in der Stadt fand das dritte Kreissängertreffen statt. Ausrichter des Gesangsfestes war der Gemischte Chor der Stadt, der es sich im 50. Jahr seines Bestehens nicht hatte nehmen lassen, Gastgeber für das Kreissängertreffen zu sein.

Bereits im April hatten 24 Gesangsgemeinschaften aus nah und fern ihr Kommen zugesagt. "Das heißt, es werden etwa 800 aktive Sänger ihr Können zeigen. Fleißig wird in allen Vereinen zu diesem Tag geübt und geprobt. Jeder Verein will sein Bestes geben. Ein auserlesenes Programm wird dem Besucher geboten werden", hieß es damals im "Heimatfreund". Das als Kulturspiegel des Kreises Belzig veröffentlichte Heft kündigte das Sangesfest im Vorfeld nicht nur an, sondern veröffentlichte auch einen Aufsatz zur Geschichte des Vereins. Derselbe stand, wie sollte es anders sein, unter dem Titel "Wo man singt ..." und wurde durch den Belziger Kurt Hahnemann verfasst.

Demnach war der 4. Februar des Jahres 1907 der Gründungstag des "Gemischten Chores" von Belzig und Umgebung. "Die handschriftlich geschriebenen, alten Protokolle besagen, daß es ein Chor zur Pflege des Volksliedes, aber mit besonderem Ziel zur Einstudierung der Chorwerke großer Meister der Klassik und Romantik sein sollte, um damit den Einwohnern unseres Landstädtchens auch größere Chorwerke nahe zu bringen. Für die damalige Zeit war es eine sehr große Aufgabe, die man sich gestellt hatte, jedoch wurde eisern an ihrer Erfüllung gearbeitet."

50 Jahre nach der Gründung hatte die alte Chronik des Gesangsvereins dem Leser "viel Lustiges und Heiteres, aber auch Ernstes zu berichten. Dem Gründer des Chores, Organist Schneider, mag es nicht leicht gewesen sein, für diesen Chor die geeigneten Menschen zu finden. Aber doch gab es damals schon Sangeslustige, die im Lied Erholung und Freude fanden", so Hahnemann.

Weiter schreibt er, dass viele Sänger der ersten Stunde, die im Gründungsprotokoll genannt wurden, in den 1950er Jahren in Belzig schon in Vergessenheit geraten waren. Einige Namen der Mitbegründer, die damals noch in Belzig lebten, nannte er jedoch. Dies waren: Fräulein D. Keilhack, Frau A. Kirsten, Frl. M. Meichsner, Frl. K. Jäger, Frl. E. Hoppe (heute Fr. Wegener), Frl. H. Meyer, Frl. K. Dorno (heute Fr. Mallwitz), Frl. H. Kühne (heute Fr. Vocke). Im Lauf der Jahre gesellten sich immer mehr Sänger zu ihnen. "Wer von den Älteren kennt wohl nicht mehr den Diakonus Drinius, Rendant Jacobi, oder Frl. M. Bolze, Apotheker Lehmann u.a.? Es ist unmöglich, alle namentlich aufzuzählen."

Aus der alten Chronik die wichtigsten Informationen auszuwählen, muss Hahnemann schwer gefallen sein. Für seinen Aufsatz wählte er zwei weitere Namen aus, die ihm wichtig erschienen. "Jedoch möchte ich nicht versäumen, unseren lieben alten Lehrer Herrn Walter Kuhlmey, der den Chor von 1909 bis 1925 dirigierte, zu nennen. Viele werden sich auch noch an den Zigarrenfabrikanten Herrn Moritz Schumann erinnern (Ja, Belzig machte damals seine eigenen Zigarren, und die waren gut!)."

Das erste Chorkonzert nach der Gründung ließ nicht lange auf sich warten und bald wurden es immer mehr. Die Sangesgemeinschaft übte Werke von Robert Schumann, Carl Maria von Weber u.a. ein. "Natürlich durfte unser Heimatkomponist, Carl Gottlieb Reissiger, nicht fehlen." Weiter heißt es: "Die jeweiligen Dirigenten haben das Erbteil eines guten Chores immer wieder ausgebaut, so dass wir heute sagen können ‚Belzig hat einen Gemischten Chor mit gutem Namen aber auch mit gutem Klang‘."

Die Redaktion des "Heimatfreundes" - Gerhard Hinze, Alfred Schmidt, Ferdinand Ideler, Horst Leo, Georg Lindau und Eva-Maria Horn (Ausgabe April 1957) - ihrerseits kündigten den Menschen im Altkreis Belzig an: "Es wird ein Tag des Gesanges mit wirklichem gutem Programm." Ferner informierten sie, dass bei gutem Wetter mit großem Besucherstrom nach Belzig gerechnet werden muss. Außerdem, dass die Unterbringung der auswärtigen Chöre und die Verpflegung bestens vorbereitet waren und dass auch an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Autos gedacht worden war. Die Bürger wurden wiederum aufgerufen, ihre Häuser zu schmücken. "Der große Festumzug wird etwas Besonderes sein", heißt es. Und worauf hatten sich die teilnehmenden Chöre vorbereitet? Natürlich auf Heimat- und Volkslieder. Aber auch klassische Musik, wie zum Beispiel der Gefangenenchor aus der Oper "Nabuco", stand auf dem Programm. Erwartet wurde auch das Staatliche Kulturorchester Jüterbog.