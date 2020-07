MOZ

Frankfurt (Oder) Design

Die Modelpflege des Impreza ist durch neue Felgen und Leuchteinheiten geprägt. Beim e-Boxer sind diese in LED-Technologie ausgeführt. Das Interieur prägen verbesserte Blenden, Türverkleidungen und Sitze.

Ausstattung

Zum serienmäßigen Eyesight-System, das unter anderem ein Notbremssystem mit Kollisionswarner und einen aktiven Spurhalteassistenten kombiniert, gesellt sich eine Fahrzeughalteautomatik, die ein Zurückrollen an Steigungen verhindert. In der Topausstattung finden sich der radargestützte Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrsassistent, ein Fernlichtassistent sowie das Notbremssystem am Heck. Es erkennt auch beim Rückwärtsfahren mögliche Hindernisse, warnt den Fahrer und greift notfalls ein. Die ebenfalls neue Frontfahrkamera zeigt auf dem acht Zoll großen Touchscreen im Cockpit, was unmittelbar vor dem Fahrzeug passiert.

Motor

Im Impreza e-Boxer wirken ein 150 PS starker 2,0-Liter-Benziner, ein Elektromotor mit 16,7 PS und eine 13,5 Kilowatt große Lithium-Ionen-Batterie zusammen. Laut Hersteller liegt der Verbrauch bei 6,3 Litern Kraftstoff (kombiniert), die Kohlendioxidemissionen betragen dabei 143 Gramm pro Kilometer. Typisch Subaru: Die Kraft wird auf alle vier Räder übertragen.

Fazit

Mit dem Impreza e-Boxer bietet Subaru einen effizienten und hochwertigen Kompaktwagen an. Der Preis: ab 29 990 Euro. (pr/tgu)