Präsidentschaftswahlen in Polen

Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Słubice. Heute sind auch in Frankkurts Zwillingsstadt 15 051 wahlberechtigte Bürger zur Stichwahl gerufen sind. Möglich, dass man am Abend nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr noch nicht wissen wird, wie der neue Präsident heißt. Der derzeitige Präsident Andrzej Duda von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS und sein Kontrahent Rafał Trzaskowski von der liberalkonservativen Bürgerplattform liegen in Umfragen oft nur ein Prozent auseinander – im ganzen Land.

Nicht so in Słubice. Trzaskowski dürfte hier heute abend wieder klar vorn liegen. Nicht repräsentative Online-Umfragen lokaler News-Portale lagen am Freitag früh bei 18 Prozent (Duda) zu 82 Prozent (Trzaskowski) oder bei 31 zu 69 Prozent. Vor zwei Wochen hatte der Kandidat der Opposition knapp 45 Prozent erhalten und Präsident Duda 26 Prozent. Ein beachtlicher Anteil der Słubicer stimmte aber auch für den parteilosen Szymon Hołownia (18 Prozent) und den rechtslibertären Krzysztof Bosak (6 Prozent). Beide ließen sich im Lokalfernsehen interviewen. Insgesamt 28 Prozent der Słubicer stimmten für einen Kandidaten, der nicht mehr im Rennen ist.

Outings und Bekenntnisse

Einer von ihnen ist Krzysztof Zieniewicz, der mit sieben weiteren Słubicern sich lokal im Wahlkampf für Hołownia engagierte. Von ihm ist er überzeugt, weil er keiner Partei angehört und seinen Wahlkampf allein mit Spenden von Bürgern finanziert hat. Das schaffe eine ganz andere Verbindlichkeit gegenenüber den Wählern, findet er. Und nun in der Stichwahl, ohne seinen Herzenskandidaten? "Ich werde gegen Andrzej Duda stimmen", sagt er. Es dürfe nicht sein, dass sich soviel Macht bei einer Partei konzentriere, ein Gegengewicht muss her, sagt er.

Piotr Karp, Administrator eines Facebookforums und bekennender Bosak-Wähler, gab bekannt, er werde nun für Duda stimmen – aus "weltanschaulichen Gründen", obwohl ihm etwa die Wirtschaftspolitik der PiS missfalle.

Mariusz Dubacki, Bürgermeister-Kandidat 2018, warb von Anfang an für Trzaskowski. Auf seinem Blog outete er sich zudem als einstiger Wähler von Andrzej Duda – im Jahr 2015. "Das war ein Fehler", bekannte Dubacki. Das Kreuz habe er damals unter dem enttäuschten Eindruck über den liberalen Komorowski, der ihm zu unernst in dem hohen Amt war, gesetzt. Außerdem schätzte er Lech Kaczynski, ein PiS-Mann, im Präsidentenamt. Andrzej Duda findet Dubacki heute untragbar, weil er die Zerstörung des Rechtsstaats zugelassen habe.

Auf dem Platz der Helden stellten sich Trzaskowski-Anhänger vergangene Woche medienwirksam zum Foto auf und hielten Pappen hoch, auf denen zu lesen war "Trzaskowski 51%". Ein solches Ergebnis erscheint in Słubice sehr wahrscheinlich.