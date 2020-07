MOZ

Wandlitz (MOZ) In Bernau ist eine 78-Jährige Opfer eines Betruges geworden. Die Polizei ermittelt.

Am Donnerstag erhielt die 78-jährige Geschädigte von einer ihr unbekannten Person einen Anruf, bei dem ihr ein Gewinn in Höhe von 38.700 Euro in Aussicht gestellt wurde. Daraufhin beendete sie sofort das Gespräch.

Am Freitag meldete man sich erneut, bestätigte den vermeintlichen Gewinn, forderte jedoch Vorleistungen für die fälligen Notarkosten in Höhe von 900 Euro.

Nun vertraute sie der Aussage, erwarb auf Anweisung GooglePayKarten und übermittelte telefonisch deren Nummern.

Als sie am Samstag eine erneute Forderung über 300,- Euro erhielt, bat sie eine Nachbarin um Hilfe. Diese reagierte jedoch richtig und informierte umgehend die Polizei.