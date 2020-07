MOZ

Beeskow (MOZ) Die Polizei wurde am Sonntag gegen 01:00 Uhr nach Storkow, im Bereich der Burg Storkow gerufen. Grund dafür waren mehrere Personen, die sich im Bereich einer Bushaltestelle in der Straße Hinter den Höfen aufhielten und dort ruhestörenden Lärm verursachten. Die Gruppe wurde vor Ort angetroffen und es wurde ein klärendes Gespräch mit den Personen geführt. Ein 19-Jähriger konnte oder wollte sich nicht beruhigen, so dass er dem Polizeigewahrsam in Fürstenwalde zugeführt werden musste. Ein Grund dafür könnte seine Alkoholisierung gewesen sein. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 1,99 Promille. Somit verblieb er im Gewahrsam und er konnte seinen Rausch ausschlafen.