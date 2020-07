MOZ

Steinhöfel (MOZ) Am Samstagmittag kam es zu einem Aufeinandertreffen von zwei Männern, die sich offenbar schon länger in inniger Ablehnung verbunden sind. Am Dorfteich des Steinhöfeler Ortsteils Buchholz trafen sie am Sonnabendmittag aufeinander, wo der eine (42) den anderen (43) beleidigte und ihm obendrein mit einem Knüppel Schläge androhte. Sie trennten sich jedoch, ohne dass es zu einer Schlägerei kam.

Am Abend, gegen 19:45 Uhr, war das anders. Die beiden Konkurrenten trafen sich erneut, wobei sie dieses Mal aufeinander losgingen. Eine weitere unbeteiligte Person wollte dieses verhindern und ging dazwischen. Dadurch wurde dessen T-Shirt in Mitleidenschaft gezogen und zerrissen. Damit war die Auseinandersetzung offenbar beendet.

Die Polizei suchte später die Kontrahenten zuhause auf und nahm entsprechende Anzeigen auf. Dabei wurde bekannt, dass es bereits seit längerer Zeit Streit zwischen ihnen gibt; auch der Revierpolizist hatte bereits, leider vergeblich, bei der Streitschlichtung zu helfen versucht.