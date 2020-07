red

Bad Belzig Vom Knipsen zum Fotografieren heißt der Anfängerkurs der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark, der am Sonnabend, 25. Juli, von 14.00 bis 17.00 Uhr stattfindet. Die Teilnehmenden lernen die Grundlagen im Umgang mit dem (eigenen) Fotoapparat kennen und üben an praktischen Beispielen. Fotofreunde erhalten in kompakter und verständlicher Form Tipps, wie sie sofort bessere Bilder machen können. Erklärt werden: Inbetriebnahme einer Digitalkamera, Nutzung der Automatikprogramme, unterschiedliche Sichtweisen von Kamera und Auge, technische Schwächen von Fotoapparaten, was sind gute Bilder, Lösungen für typische Probleme. Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule: 033841/45430, info@kvhs-pm.de oder unter www.kvhs-pm.de.