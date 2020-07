OGA

Neuruppin Am Samstagabend wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Neuruppin gegen 20.30 Uhr auf einen aktivierten Brandmelder aufmerksam. Außerdem bemerkten sie eine gewisse Rauchentwicklung, die aus einer Nachbarwohnung kam. Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, wurde die Wohnungseingangstür gewaltsam geöffnet. Es stellte sich heraus, dass eine 28-Jährige einen Topf auf dem angeschalteten Herd vergessen hatte und spazieren gegangen war. Nach einer Lüftung blieb die Wohnung bewohnbar.