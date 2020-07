BRAWO

Brandenburg an der Havel Das Traumschüff - Theater im Fluss ankert auch in diesem Jahr in der Havelstadt. Coronabedingt müssen Theatervorstellungen mit Publikum zwar ausfallen, vom 14.-18. Juli legt das "Schüff" am Salzhofufer jedoch mit einem musikalischen Programm an. Am 14., 15. und 16. Juli wird jeweils von 17 - 19 Uhr "Ufermusik mobil" angeboten, bei der Musiker mit Passanten und Zuhörern, die es sich am Ufer gemütlich gemacht haben, in Interaktion treten. Mal poetisch, mal groovig, mal melancholisch, mal ironisch. Außerdem sollen vor Ort kurze Interviews für die "Traumschüff"-Webserie "30 Jahre später… und dann?" gedreht werden. Dabei geht es um die Frage, wie die Welt in 30 Jahren aussehen soll.

Mehr Infos zum Programm: www.traumschueff.de.