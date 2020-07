Bettina Winkler

Woltersdorf (MOZ) Hohe Kiefern sorgen für Schatten und die weitläufige Fläche vom Campingplatz am Flakensee in Woltersdorf bietet den in Corona-Zeiten geforderten Abstand zwischen Zelten, Wohnwagen und -mobilen. Der idyllische See liegt nur ein paar Schritte entfernt. Angelika Trentmann-Uhlig (62) aus Lübeck und Ellen Hintz (67) aus Schüren-Solen – einem kleinen Dorf in der Nähe von Lübeck– haben es sich vor ihrem Wohnmobil bequem gemacht und genießen ihr Frühstück. Die beiden Frauen sind ansonsten in ganz Europa und Skandinavien unterwegs – in diesem Jahr haben sie wegen Corona Brandenburg zum Urlaubsziel erkoren.

Natur begeistert Urlauber

"Es ist sehr schön hier", sagt Ellen Hintz. "Die Leute sind nett, die Natur wunderschön und vor allem ist es ruhig", so die 67-Jährige. In ihrer Heimat haben die Frauen die Ostsee vor der Tür. Aber die wird in diesem Sommer von Urlaubern förmlich überrannt, erzählen sie. Die begeisterten Meeresanglerinnen haben auch ihr Glück im Dämeritzssee bei Erkner versucht. Da sie vom Angeln im Süßwasser nur wenig wissen, haben sie sich fachlichen Rat im Erkneraner Angelladen geholt. Das hat sich gelohnt: Etliche Barsche und sogar ein Hecht gingen an die Blinker. "Die Fische gibt es gebraten zum Abendbrot", freut sich Angelika Trentmann-Uhlig schon auf die Leckerbissen. Auch Familie Günzel genießt die herrliche Natur. Die Berliner sind mit ihrem Wohnwagen unterwegs, haben zwei Kanus und vier Fahrräder im Gepäck. In diesem Sommerurlaub, der so anders ist wegen Abstands-und Hygieneregeln, wollten sie nicht weiter weg verreisen. Je nach Wetter macht die vierköpfige Familie ausgiebige Radtouren oder paddelt auf den Seen und Flüssen. "Besonders idyllisch ist das Kanalsystem in Neu Venedig, dass von hier aus über zwei Seen erreichbar ist", sagt Stephan Günzel.

Ausflüge in die Hauptstadt

Die Nähe zu Berlin und Potsdam ist für Claudia Gaschaj und Uwe Schliewa aus Nordrhein-Westfalen ein Kriterium bei der Auswahl des Platzes gewesen. "Die Städte sind gut mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar", lobt Claudia Gaschaj. Zwergkaninchen Momo bleibt bei Ausflügen sicher in seinem Gehege auf dem Campingplatz. Dort kann er leckeren Löwenzahn knappern, bis seine Familie vom Ausflug zurück ist.

Der Andrang auf den Campingplatz am Flakensee ist im Corona-Sommer sehr hoch. "Wir haben aber wegen Abstands-und Hygieneregeln weniger Kapazitäten", erzählt Martha Staschinski von der Geschäftsleitung des Familienbetriebes. Viele Leute haben wegen der Einschränkungen das Campen für sich entdeckt. "Wegen des Andrangs sind Anmeldungen dringend erforderlich", so die Chefin.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.