Termine für Stadtführungen durch Beeskow

Die nächsten Stadtführungen finden am 25. Juli und am 26. September jeweils um 10.30 Uhr (Erwachsene 4, Kinder 2 Euro) statt. Nachtwächterführungen sind am 28. August um 21 Uhr, am 12. September um 20 Uhr, am 10. Oktober um 19 Uhr sowie am 29. November um 18 Uhr (Erwachsene 8, Kinder 4 Euro) geplant. Eine Eventführung mit Essen und Trinken beginnt am 24. Oktober um 18 Uhr (20 Euro je Person) sowie die weihnachtliche Eventführung am 12. Dezember um 18 Uhr (20 Euro je Person).

Für interessierte Teilnehmer ist eine Voranmeldung bei der Rathausinformation, Bodelschwingstr. 30 oder per Tel. 03366 42250 erforderlich.