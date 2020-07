Ulrike Gawande

Zermützel (MOZ) 25 Teilnehmer zwischen sieben und 70 Jahren konnte Landschaftsführer Jürgen Strache am Sonnabend zur Wanderung zum Stendenitzer Hochmoor begrüßen. Coronabedingt war es erst die zweite derartige Veranstaltung in diesem Jahr, dafür eine mit Teilnehmerrekord. "Normalerweise nur fünf bis acht Teilnehmer", verrät Strache, der zusammen mit Natascha Geiersberg seit 1998 den Kremserhof in Zermützel betreibt. Doch die Corona-Krise hat dem Paar ordentlich zugesetzt. "Im April hatten wir Null Umsatz und im Mai nur 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Monate waren heftig", berichtet Jürgen Strache. Im Juni habe sich das Geschäft dann ein wenig normalisiert, liege aber noch immer unter dem von 2019. "Das wird ein schwieriges Jahr." Dabei ist der Kremserhof breit aufgestellt. Zehn Betten für Übernachtungsgäste gibt es in drei Zirkus- und Schäferwagen, es gibt eine Gastronomie, Kremserfahrten sowie geführte Wanderungen und andere Veranstaltungen. Besonders deutlich sei der Einbruch bei den Kremserfahrten zu spüren, so Strache, weil diese oft langfristig geplant werden. Eine positive Entwicklung gäbe es hingegen bei den Übernachtungen sowie in der Gastronomie. "Es sind nach dem Lockdown spürbar mehr Gäste in der Region", hat Jürgen Strache beobachtet. Er hofft zudem, dass sich die Saison in den Herbst verlängern wird. Viele Gäste hätten ihm berichtet, so Strache, dass sie sonst woandershin fahren und jetzt die Corona-Zeit nutzen, die Heimat zu entdecken. Und Ausflüge in die Weite der Natur seien auch trotz Corona möglich. "Die Leute sind glücklich, rauszukommen", bestätigt Natascha Geiersberg, die während der Moorwanderung den Brunch für die Teilnehmer mit Kartoffelsuppe und anderen Leckereien vorbereitete.

Am 18. Juli findet um 19 Uhr ein Spanischer Abend mit Flamenco auf dem Kremserhof statt. Info: 0171 1707727