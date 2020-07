MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Samstag hat sich eine Frau im Polizeirevier Frankfurt (Oder) gemeldet, um einen Betrug anzuzeigen, der ihr eine Woche zuvor passiert war.

Wie bereits in einem anderen Fall wurde der Frau am Telefon gesagt, ihr Enkel sei bei einer Auktion und benötige Bargeld. Das Telefon wurde im Verlauf des Gesprächs, das über zwei Stunden dauerte, an einen vermeintlichen Rechtsanwalt übergeben. Es erfolgte schließlich eine Geldübergabe an eine dritte Person.