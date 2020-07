Berlin (MOZ) Dass der 1. FC Union Berlin eine ganz besondere Verbindung zu seinen Fans hat, ist bekannt. Nun prescht die Köpenicker Vereinsführung nach vorn und will alles dafür tun, die neue Saison wieder in einem ausverkauften Stadion zu spielen. Es ist ein gefährliches und aktuell unpassendes Vorhaben.

Mit den Worten "Wenn wir nicht singen und schreien dürfen, dann ist es nicht Union", begründet Präsident Dirk Zingler den Schritt. Das gilt aber auch für die Ostkurve im Olympiastadion, die Gelbe Wand in Dortmund und die Südkurve in München. Und warum sollte gerade Union – in einer Zeit, in der immer wieder auf Solidarität verwiesen wird – eine Sonderrolle bekommen?

Auch Berlins Innensenator Geisel macht bisher keine gute Figur. Während er sich offen für das Konzept zeigt, gilt für den Berliner Amateursport weiterhin ein Verbot für Kontaktsport. Also 22 000 Fans im Stadion sind wohl okay, aber keine 22 Amateurfußballer die gegeneinander spielen? Kein Wunder, dass zahlreiche Berliner Amateurvereine in den kommenden Wochen alle ihre Testspiele in Brandenburg absolvieren.

Nicht auszudenken, was passiert, wenn Union mit diesem Vorschlag durchkommt. Andere Bereiche würden schnellstmöglich nachziehen und alle Entbehrungen in den vergangenen Monaten wären umsonst gewesen.