Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von einer "Top-Arbeit" spricht Wolfgang Welenga. Seine Mutter war bislang Klientin beim ambulanten Pflegedienst der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft Frankfurt (Oder). Die 89-Jährige hat Pflegestufe IV, sitzt im Rollstuhl, muss am Morgen erst einmal aus dem Bett geholt werden. Mit der Arbeit der Fachkräfte war Welenga, der für Die Linke in der Stadtverordnetenversammlung sitzt,immer zufrieden. Vergangene Woche erreichte ihn dann jedoch ein Brief mit der Kündigung zum 31. Juli. Verstehen kann er das nicht.

Per Gesellschafterbeschluss ist die Entscheidung offiziell diesen Mittwoch gefallen. Es sei nicht gelungen, in einem vertretbaren Zeitraum kostendeckend zu wirtschaften, erklären der Geschäftsführer der gGmbH Stephan Wegener, der Leiter der Beteiligungssteuerung der Stadt Daniel Mitzloff und Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich im Gespräch mit dem Stadtboten. Den ambulanten Pflegedienst gab es seit 2018. Aufsichtsrat beziehungsweise Gesellschafter hätten nun abwägen müssen, ob es vertretbar ist, querzusubventionieren oder den Betrieb einzustellen – auch "im Interesse der vielen anderen Klienten, die die gGmbH versorgt" betont Mitzloff. Die Pflege- und Betreuungsgesellschaft betreibt unter anderem ein Seniorenhaus und Tagespflege. Acht der zwölf Pflegedienst-Mitarbeiter kommen nun in einer dieser Einrichtungen unter.

Ein weiterer Punkt: Ambulante Pflege ist ein hart umkämpfter Markt. Immer mehr Menschen werden immer länger zu Hause versorgt, es ist schwierig, qualifiziertes Personal zu finden, die Arbeit ist schwer, der Verdienst mäßig, die Stellen in der Regel in Teilzeit. Die Fluktuation ist daher hoch. "Wir hatten eine lange Anlaufphase", erklärt Stephan Wegener. Anfang des Jahres habe der Pflegedienst noch eine gute Entwicklung genommen. Die Wachstumsphase durchkreuzte dann jedoch Corona. Nur pflegerisch notwendige Arbeiten durften noch verrichtet werden. Zudem haben die Mitarbeiter 16 Kinder, erzählt er, von denen elf zu dem Zeitpunkt unter 18 Jahre alt waren. Anfangs mussten die Frauen also ihre Kinder betreuen. Etwa im Mai habe sich abgezeichnet, dass es schwierig sein wird, durch die Corona-Krise zu kommen.

Trotzdem, so erzählt es eine ehemalige Pflegedienst-Mitarbeiterin, die lieber anonym bleiben will, mussten sie und ihre Kolleginnen Anfang Juni noch Flyer verteilen, weil es zu wenige Klienten gab. "Oder wollt ihr euren Job loswerden?", sei gefragt worden. Am 25. Juni tagte der Aufsichtsrat, danach hätten ein paar Pflegekräfte erst über Kollegen von der nahenden Schließung erfahren, "ohne Vorwarnung", ohne Mitarbeiterversammlung.

Auch Josef Lenden (BI Stadtumbau) versteht die Eile nicht, "woanders lässt sich die Stadt Zeit". Obwohl die Pflege- und Betreuungsgesellschaft ein städtisches Unternehmen ist, wurde der Gesundheitsausschuss nicht involviert. "Das ist eine Unverschämtheit", sagt er. Er glaubt, dass der Pflegedienst noch ein, zwei Monate hätte bestehen können. "Man hätte alle besser vorbereiten müssen." Es sei nicht in Ordnung, dass sich die zu Pflegenden nach zweieinhalb Jahren innerhalb kurzer Zeit an neue Pflegekräfte gewöhnen müssen.

39 von 50 Klienten versorgt

"Niemand wird zum 31. Juli hintenunterfallen", betont Daniel Mitzloff. Der Pflegedienst schließe "zum nächstmöglichen Zeitpunkt". "Wir müssen die Versorgung der Klienten sicherstellen", sagt auch Wegener. Bei 39 der 50 Klienten sei das bereits gelungen, sie sind auf andere Pflegedienste umverteilt worden. Er ist guten Mutes, für die weiteren elf einen Platz zu finden. Wolfgang Welengas Mutter gehört zu ihnen. Eine Absage habe er schon bekommen, kommende Woche stellt sich ein weiterer Pflegedienst vor.

